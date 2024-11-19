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Клоппу "нашли" новый клуб. Он сменит легенду европейского гранда

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Клоппу "нашли" новый клуб. Он сменит легенду европейского гранда ©ФК "Ливерпуль"

Стало известно, где может продолжить тренерскую карьеру немецкий специалист Юрген Клопп, передает Vesti.kz со ссылкой на Relevo.

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Стало известно, где может продолжить тренерскую карьеру немецкий специалист Юрген Клопп, передает Vesti.kz со ссылкой на Relevo.

Накануне появилась информация, что главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне может покинуть свой пост, который занимает с 2011 года. В качестве замены аргентинцу руководство "матрасников" видит Клоппа, находящегося без тренерской работы.

Последним местом работы Юргена был "Ливерпуль", из которого он ушел в этом году. Ранее немецкий специалист руководил "Майнцом" и дортмундской "Боруссией".

Клопп занимал должность главного тренера "Ливерпуля" с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи.

Отметим, что с 1 января Клопп станет глобальным руководителем футбольных операций в компании "Ред Булл".

Клопп Юрген Еврофутбол Атлетико Мадрид Футбол

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