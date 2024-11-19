Ибрагимович "кинул" Роналду и выбрал Месси: подробности
Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович назвал свою команду мечты из семи игроков, передает Vesti.kz со ссылкой на Milannews24.
Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович назвал свою команду мечты из семи игроков, передает Vesti.kz со ссылкой на Milannews24.
Как информирует портал, на ворота скандинав поставил легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона. В защиту он выбрал Алессандро Несту и Тьяго Силву. В линию полузащиты Златан определил Хави Эрнандеса, Андреса Иньесту и Павла Недведа. В атаку был выбрал аргентинский форвард Лионель Месси.
При этом, португальскую звезду Криштиану Роналду, Златан не упомянул.
Напомним, что Ибрагимович завершил карьеру в прошлом году в составе "Милана". Сейчас он работает в качестве функционера в руководстве команды.
Отметим, что Месси сейчас выступает в чемпионате США, где играет за "Интер Майами", а Роналду в Саудовской Аравии за "Аль-Наср".
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