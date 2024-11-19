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Португалия "отказалась" от Роналду и была наказана

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Португалия "отказалась" от Роналду и была наказана ©Depositphotos.com/Dziurek

Накануне состоялся матч шестого тура Лиги наций, в котором сборная Хорватии принимала команду Португалии, передает Vesti.kz.

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Накануне состоялся матч шестого тура Лиги наций, в котором сборная Хорватии принимала команду Португалии, передает Vesti.kz.

Матч прошел в Сплите закончился вничью со счетом 1:1. На 33-й минуте Жоау Феликс вывел португальцев вперед, но хорваты смогли отыграться: на 65-й минуте забил Йошко Гвардиол.

Стоит добавить, что у Португалии в этом матче не играла главная звезда - Криштиану Роналду.

Таким образом, Португалия с 14 очками финишировала на первом месте в группе 1 дивизиона А.

Хорватия набрала 8 очков и заняла второе место. Отметим, что за шесть сыгранных матчей Лиги наций сборная Португалии не потерпела ни одного поражения, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.

Роналду Криштиану Футбол Португалия Лига наций

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