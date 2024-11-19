Левандовски выбрал клуб для завершения карьеры

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски принял решение по поводу завершения карьеры, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, 36-летрнему футболисту нравится команда и он доволен жизнью в Каталонии. Левнадовски уже изъявил согласие активировать пункт о продлении контракта до 2026 года.

Однако поляк хочет заключить новое соглашение - до 2027-го. Форвард намерен играть за "Барселону" до 38 лет, после чего завершить карьеру.

Отмечается, что в самом клубе также довольны Левандовски, его влиянием на молодую команду, и тем тем, что пока есть возможность отложить поиск центрфорварда уровня основного состава.

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В текущем сезоне форврад забил 14 голов за 13 матчей Ла Лиги – больше всех.

Левандовски выступает за "Барселону" с 2022 года. Также в его карьеры были мюнхенская "Бавария", дортмундская "Боруссия" и другие польские клубы.