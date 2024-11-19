Определились все четвертьфиналисты Лиги наций

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги наций. За выход в полуфинал турнира поспорят две лучшие команды из каждой группы дивизиона А, передают Vesti.kz.

По итогам групповой стадии в четвертьфинал Лиги наций вышли Португалия, Хорватия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Испания и Дания.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 пройдет в Ньоне (Швейцария) в пятницу, 22 ноября.

Матчи этой стадии турнира состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы турнира запланированы на 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 8 июня.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании.