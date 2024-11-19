Во Франции решили будущее Мбаппе. Подробности

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам встретится с Килианом Мбаппе для обсуждения его будущего в национальной команде, передает Vesti.kz.

Форвард мадридского "Реала" пропустил два последних сбора "трехцветных". По признанию Дешама это из-за того, что Мбаппе переживает "не лучшее время в карьере", поэтому сборной пришлось обходиться без него.

По данным L'Equipe, уже скоро наставник проведет со звездным игроком встречу, на которой будет поднята тема капитанской повязки. Дешам намерен выяснить в личной беседе, желает ли Мбаппе оставаться главным игроком команды. Сейчас капитаном сборной является Н'Голо Канте.

Отметим, что сборная Франции выиграла свою группу в Лиге наций благодаря победе над Италией в матче заключительного тура (3:1). Команды набрали равное количество очков, но французы оказались лучше по разнице мячей.