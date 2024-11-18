Клуб КПЛ наказали на 66 миллионов тенге: подробности

В спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария) должны начаться слушания по запросу футбольного клуба "Тобол", который выдвинул финансовые претензии к белорусскому футболисту Павлу Забелину, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Дядя Ваня".

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Напомним, что 12 июля 2023 года полузащитник сборной Беларуси и костанайский клуб заключили трудовой договор на полтора сезона:

"Забелин провел в составе "комбайнеров" в чемпионате РК 10 матчей (818 минут). В премьер-лиге страны он даже отметился результативной атакой в поединке против павлодарского "Аксу". По окончанию сезона руководители костанайского клуба решили в одностороннем порядке разорвать отношения с белорусским футболистом. Однако, Павел Забелин обратился с жалобой в палату по разрешению споров ФИФА. Независимый орган вынес вердикт – выплатить белорусскому игроку 66 112 606 тенге! С этим решением не согласен костанайский "Тобол". Казахстанскому клубу теперь приходится искать правду в Спортивном арбитражном суде в Лозанне", - пишет "Дядя Ваня".

"Костанайский клуб взял на себя обязательства по выплате футболисту ежемесячного вознаграждения в размере… 100 000 тенге! Также стороны подписали приложение к договору, согласно которому "комбайнеры" дополнительно доплачивают хавбеку сборной Беларуси N-ую сумму денег. Например, в августе ему перечислили на банковский счет 5,4 миллиона тенге. В последующие месяцы – по 7,7 миллиона (по нынешнему курсу - 15,4 тысяч долларов). Все суммы указаны до вычета налогов", - пишет телеграм-канал.

Как отмечает источник в документах, предоставленных в палату по разрешению споров ФИФА, стороны заключили договор сроком до 30 ноября 2024 года.

Однако, в документах значится важный пункт:

"Стороны соглашаются, что в период с 1 по 15 декабря 2023 года Работодатель или Работник вправе расторгнуть настоящий трудовой договор без компенсационных выплат, при этом сторона, инициирующая расторжение, должна письменно уведомить другую сторону о предстоящем расторжении не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения договора".

В официальных бумагах указано, что 12 декабря 2023 года представители ФК "Тобол" отправили Забелину проект соглашения о взаимном расторжении трудового договора. То есть, его известили об увольнении не за 5, а за 3 дня до истечения оговоренного срока! На чем и решил сыграть юридически подкованный футболист и направил депешу в палату по разрешению споров ФИФА. Также в своей жалобе он указал, что все эти месяцы пахал на футбольном поле аки пчелка и не согласен с расторжением трудовых отношений.

"Грусть-печаль от скоропостижного увольнения может утешить разве что кругленькая сумма в размере 66,1 млн тенге (132,6 тысяч долларов)", - поясняет "Дядя Ваня".

В ФИФА внимательно изучили все документы и предположили, что с учетом всех бонусов и остаточной суммы контракта футболист имеет право взыскать с ФК "Тобол" 99 234 831 тенге (199 тысяч долларов)! Однако, если он настаивает на меньшей сумме, то так тому и быть.

Главный сотрудник по правовым вопросам и соблюдению правил ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо вынес решение: "ответчик должен выплатить истцу 66 112 606,45 тенге плюс проценты в размере 5 процентов годовых".

После ухода из "Тобола" белорусский полузащитник вскоре заключил трудовое соглашение с саратовским "Соколом" из первой лиги чемпионата России.

"Как указано в документах, в новой команде ему установили заработную плату в размере… 600 тысяч рублей (около - 6 тысяч долларов). То есть, он согласился играть в Саратове за ежемесячную сумму, которая 2,5 раза меньше той, которую ему выплачивали в костанайском "Тоболе"! - резюмировал "Дядя Ваня".