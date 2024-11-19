Казахстанский футболист приглянулся "Челси": ему 16 лет и он капитан сборной

Воспитанник "Кайрата" Дастан Сатпаев отправится в Лондон на просмотр в академию "Челси", сообщают Vesti.kz со ссылкой Qazsport.

По информации источника, юный талант и воспитанник "Кайрата" на этой неделе отправится в именитый английский клуб. Ожидается, что 16-летний игрок пройдет тесты, по итогам которых будет принято решение о его потенциальном переходе.

"Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев на этой неделе отправится в Лондон и пройдет просмотр в академии "Челси". 16-летний игрок после Лондона может отправиться в другие топ-клубы Европы", - пишет источник.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Сатпаев получил титул самого ценного игрока QJ League и дебютировал за основной состав "Кайрата", приняв участие в разгромной победе над "Акжайыком" (9:0) в матче Кубка Лиги, а также сыграл пять матчей за "Кайрат-Жастар" в первой лиге.

В прошедшем сезоне молодежной лиги он забил 19 голов в 12 играх. Кроме того, Сатпаев является капитаном юношеской сборной Казахстана U17.