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Узбекистан в меньшинстве вырвал победу в матче отбора на ЧМ-2026 по футболу

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Узбекистан в меньшинстве вырвал победу в матче отбора на ЧМ-2026 по футболу ©Uzbekistan Football Association

Сборная Узбекистана провела матч отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Узбекистана провела матч отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда словенца Сречко Катанеца играла на нейтральном поле во Вьентьяне (Лаос) со сборной КНДР, которая в этом матче выступала в статусе хозяина поля.

Встреча завершилась победой команды Узбекистана со счетом 1:0. Единственный гол на 44-й минуте забил атакующий полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Примечательно, что с 83-й минуты команда Узбекистана играла в меньшинстве после удаления Умара Эшмуродова.

Более того, на 85-й минуте сборная КНДР не реализовала пенальти.

Таким образом, команда Узбекистана после шести игр набрала 13 очков и догнала лидера группы 1 сборную Ирана, у которой матч в запасе.

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