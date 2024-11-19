Нужно быть совсем наивным: Черчесов дал большое интервью о сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в интервью "Спорт День За Днем" подвел итоги выступления команды в Лиге наций, сообщают Vesti.kz.

Под руководством российского специалиста сборная Казахстана с одним очком заняла последнее место в группе 3 дивизиона В. Ранее Казахстан уже потерял шансы на сохранение прописки в лиге B.

"Победа над Данией была давно, а перед моим приходом - 5 поражений"

- После каждого матча сборной Казахстана вы время говорили о прогрессе. Что вызывало недоумение у некоторых журналистов и болельщиков. Ведь сборная проигрывала и Австрии, и Словении, и Норвегии, при этом крупно. Можете объяснить, в чем вы видели этот прогресс?

- Представьте себе, что с Норвегией, когда была ничья 0:0, мы подали один угловой, а затем на выезде - пять-шесть, начали чаще бить по воротам и почти в два раза больше владеть мячом. Когда получается нормально выйти из обороны, когда через игру с мячом на второго-третьего возникают моменты - видишь, что команда чуть-чуть преображается. После первых наметок в Австрии мы подтвердили линию домашней игрой со Словенией. При подготовке к домашней игре с австрийцами показал игрокам выжимки и данные по матчу с Норвегией и со Словенией. В одном случае результат был успешным, в другом нет. Но 0 очков - это эмоции, а цифры - уже объективный факт. С Норвегией мы сделали примерно 200 передач, соперник - 600. Ударили по воротам один раз, а те - 19. По воротам Словении ударили уже 7 раз, передач сделали около 500, больше, чем соперник. Значит, есть какое-то движение?

- Показалось, что последний матч с Норвегией, в итоге проигранный 0:5, команда начала уверенно. Но первая же грубая ошибка привела к голу...

- Согласен, мне тоже казалось, что играем компактнее, спокойнее. Правда, норвежцы в первые минуты проявляли больше активности, чем австрийцы в Алматы. Но нам удалось сбить темп, и, казалось, вот-вот сможем перевести игру на чужую половину. Ошибка, действительно, случилась ни с того, ни с сего - говорю это после того, как пересмотрел матч. Такая ситуация забирает у команды импульс, а когда соперник на голову сильнее тебя, все становится совсем сложно.

- Индивидуальные ошибки были у Казахстана из матча в матч. Как с ними бороться?

- По горячим следам ничего не хотел бы говорить. Поблагодарил команду за работу на сборе, за весь период, что вместе работали. Все-таки мы только знакомимся, по ходу меняя какие-то вещи, перестроили тактику, ввели новых футболистов. Но с ошибками надо бороться. Они, конечно, бывают в футболе, но такие предопределяют результат матчей. Игроки услышали, что надо эту проблему устранять. Ну и напомнил, что единственный матч, в котором мы не допустили ни одного грубого промаха, мы закончили ничьей 0:0 с Норвегией. Как бы та не давила, не прессовала.

- Итоговые 0:15 в Лиге наций - все-таки удар по репутации, пусть задачи выйти в верхнюю группу и не стояло. Сможет ли команда после такого тренинга стать сильнее?

- Эта разница - результат неприятный. Мы хотели большего, но нужно быть совсем наивным, чтобы рассчитывать, что в такой группе мы будем доминировать. Планировали оказывать достойное сопротивление и искать свои шансы. В первой игре смогли именно отстоять ничью, в других по качеству были интереснее, чем в первой, но, с сожалению, результата не добились. Но надо верить в то, что делаем, не отвлекаться на какие-то реакции со стороны, подойти к себе критично, в том числе и нам, тренерскому штабу, и мне, как главному тренеру, и начать с чистого листа. Понятно, что болельщики недовольны, они абсолютно правы, но была такая группа, которая на данный момент оказалась слишком сложна. Просто другой уровень, это надо принять и двигаться дальше.

- Сборную России в 2016-м вы принимали на фоне "мы - г...но", "закрываем сборную" и так далее. За Казахстан взялись в 2024 после того, как сборная добилась лучших результатов в своей истории и вписала в нее победу над Данией. Что сложнее?

- Победа над Данией была давно. А непосредственно перед моим приходом - 5 проигранных матчей. В том числе Люксембургу, Армении, Азербайджану. Тем, с кем Казахстан должен играть как минимум на равных. Такими победами, как над Данией, надо гордиться, помнить и тренерам, и болельщикам, но ни в коем не жить ими. Так бывает, что сначала эмоции от успеха, а затем карета превращается в тыкву. Любой игрок может обрести форму, а затем ее потерять. Эмоционально выхолощенный игрок - это когда он все отдал, а теперь снова нужно набирать тонус. Это бесконечный процесс, когда после падений нужно снова искать пути к взлету. Что было - было, и сами игроки понимают, что прежние успехи - пройденный этап. Если многим со стороны такие вещи непонятны, что ж... Я бы сказал, что это странно: проиграть несколько матчей тем, кто не сильнее тебя, а потом требовать обыгрывать топ-команды!

- Так с кем было сложнее, с Россией или в Казахстане?

- И в том, и в другом случае работаешь, делаешь свое дело. Смотришь, что можно изменить, принимаешь меры - все! Хотя, понятно, что учитываешь при этом нюансы.

- То есть, все, как вы говорите: "Не танцевал на столе после ничьей с Норвегией, не рвал на себе одежду после 0:5 с ней же?"

- А что я должен делать? Над собой издеваться вместо того, чтобы готовить себя к работе? Вы тренером никогда не были, и вы меня никогда не поймете.

- При чем тут, был я тренером или нет. Слуцкий вот переживает всегда. Как коллеги пишут.

- Ну он один человек, а я другой! Сыграли 0:0 - дальше что? Стали чемпионами Венгрии, вышли в четвертьфинал чемпионата мира… Что принципиально меняется?

- Президент федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов сказал, что после ничьей с Норвегией вы его спросили: "Вы хотя бы не собираетесь сегодня праздновать?".

- Наверное, дословно я сказал не так, но смысл верный. Люди пусть празднуют, а нам дело надо делать, работы непочатый край. Значит, я был прав?

"С игроками сборной Казахстана мы на одной волне"

- Что было сложнее: убедить сборную России сыграть в "автобус" с Испанией, или игроков сборной Казахстана перестроиться на 4 защитника?

- Наверное, убедить сборную России. Все-таки там был домашний чемпионат мира, а команда набирала ход по системе, которую ей не хотелось менять. Здесь же игроки сами видели проблему. Я бы и перед Норвегией поменял схему, но это была бы уже сверхсамоуверенность и авантюризм - за два дня переучивать команду с того, к чему она привыкла. Перед Австрией в октябре было пять дней, и уже какие-то вещи смогли потренировать. Но важно то, что в лиге Казахстана многие команды тоже перешли в этом сезоне на 4 защитника, что очень помогло. Потому что когда я пришел, все играли в 5 - и "Астана", и "Тобол", и прочие. И как переучить за два дня тех, кто месяцами привык к другому? Кстати, "Астана" после перехода на 4 стала играть интереснее, и очков набирать больше. Я не говорю о догме. Но есть требование к качеству игроков для каждой схемы. Некоторые, играя в 5, успевают передвинуть вперед одного-двух лишних, а не теряют мяч потому что некому отдать. Но у нас не тот случай.

- То, что клубы КПЛ перешли на 4 защитника случайно совпало с вашим появлением в сборной?

- Наверное. Я ни о чем никого не просил.

- Вы в Казахстане стали чаще персонально руководить тренировками. Обычно вы наблюдаете и слегка корректируете, а здесь чуть ли не двигались вместе с футболистами. Что произошло?

- Вы просто не все мои тренировки видели. Другое дело, что я иногда чувствую, что игрокам нужен такой контакт с тренером. А иногда, кстати, я вообще молчу, если есть ощущение, что сегодня так правильнее. Но когда объясняешь на пальцах, находишься в тесном контакте какие-то вещи передать легче. В "Ференцвароше", понятно, все иначе было - там около двух десятков стран представлено в команде. В кружок собрал, объяснил и смотришь со стороны, что-то корректируешь.

- Президенту федерации Адлету Барменкулову и до вашего появления пришлось начать с частого индивидуального общения с футболистами, чтобы они почувствовали теплую атмосферу, что они нужны сборной. Казахский менталитет сильно отличается от российского?

- Менталитет вообще разный везде. Я, например, хоть и много где работал и чего видел, слегка был удивлен, почувствовав какую-то напряженную реакцию на мои слова или шутки. Как будто я не уважаю местную культуру или что-то в этом роде. Столкнулся с этим впервые в жизни, но, как говорится, век живи, век учись. Понял, что даже если одно и то же работает где-то и не работает здесь, значит, нужно если не поступаться принципами, то хотя бы в чем-то подстроиться. Тем более, я не могу не погружаться в страну, где работаю. Когда, например, возник вопрос с проектом "Алан", который осуществляла федерация для любительского футбола, я сразу сказал себе, что объеду половину страны и не буду жаловаться на долгую дорогу - самолетом не всюду здесь долетишь. Регионы здесь тоже разные, в том числе и менталитетом отличающиеся. И потом, главный тренер сборной, как я всегда говорил - представительская должность, и не ограничивается полем, свистком и двумя десятком футболистов. В конце концов, ты видишь, как та или иная вещь помогает людям, что футбол для них важен, после чего усталость отходит на второй план и шестичасовые поездки на машине не представляют проблемы.

- Игроки сборной Казахстана на вас обижались из-за шуток?

- Да наоборот. Мы с ними вообще на одной волне. Баха же давал интервью (Зайнутдинов - При. Ред), сказал, что правила все у нас прозрачные: когда идет работа, ни одного миллиметра ни вправо, ни влево не позволено. Да, я требовательный и жесткий. Причем, требую-то не я, а современный футбол, завтрашний соперник. когда все заканчивается, все спокойно, расслабленно. Только что вот Исламхан был на процедурах, я зашел его проведать, стали шутить. Кто бы со стороны посмотрел, никогда бы не подумал, что это Черчесов, а это - его футболист.

- Если сравнить октябрьский сбор и ноябрьский, и вспомнить то, что вы говорите про маленький прогресс, какие сейчас важные изменения за месяц вы видите?

- Важно то, что игрокам нравится то, что мы делаем. Это и значит, что мы на правильном пути. Но мы все время с ними проговариваем: да, здесь стало чуть лучше, там тоже прибавили, но в футболе все равно решает результат. И он не придет только потому, что мы этого хотим - мы умеем одно, другие кое-что еще, да еще и умели изначально, плюс не стоят на месте. Наша Лига наций была чистым листом бумаги. Сейчас мы проверили силы, определили где мы и что мы, и начинаем действовать. Проходных матчей для нас здесь не было, не будет их, кстати, и в отборочном турнире ЧМ. Нужно принять то, что изначально мы никого не сильнее. Если не принять, будет конфликт с самими собой. А это самое неприятное дело.

- На пресс-конференции перед Австрией вы сказали, что перестали смотреть "Астану", потому что устали просматривать одного лишь Вороговского. Вернемся к тому, что игроки сборной не получают должный объем игровой практики в своем чемпионате...

- Да, я так сказал, слегка утрировал, чтобы люди поняли. Мол, приходишь и, за редким исключением, видишь одного Вороговского. Меня спросили про отсутствие практики у Зайнутдинова. Но он не играет в "Бешикташе", а другие - в условном "Тоболе"!

- Был на этой пресс-конференции. Мне, кстати, не показалось, что вас особо раздражали вопросы.

- Так а я с пониманием отношусь к журналистам - им хочется, чтобы сборная выигрывала. Но им хочется, как болельщикам, а нам - как профессиональным людям. И желания с возможностям как-то должны совпасть. Отлично, что люди живут этими эмоциями, без них футбол бессмысленная вещь. Но себе реагировать эмоционально на какие-то вещи я не разрешаю.

- У вас есть ощущение, что вас слышат, когда вы объясняете свою позицию?

- Мне задают вопрос - я отвечаю. Если его не зададут - отвечать не буду. Мы делали совещание с местными тренерами по зуму, познакомились, обменялись мнениями. Сразу всем сказал, что никому не буду давать рекомендаций, как их команды должны играть, кого ставить, кого нет. Этого не было и никогда не будет. Коллеги поняли, что никто выше их себя не ставит, у нас одно дело, можно смотреть в одну сторону. И все знают, что после обоих сборов игроки возвращались в клубы и сразу давали результат. Недавно вот нападающий Жаксалыков из "Кайсара" четыре забил. До этого не помню, чтобы с ним такое случалось. Наша задача возвращать игроков как минимум в том же состоянии, что забрали. Информации у нас достаточно, поэтому когда приезжают в сборную сюрпризов практически не бывает, взаимодействие налажено.

"Пока у ребенка не заберешь игрушку, он не понимает, что делает что-то не так"

- Когда вы приехали в Казахстан, было ощущение, что приехали, как иностранный тренер? Или здесь в целом самодостаточная среда?

- Среда самодостаточная. Другое дело, что в мире казахстанский футбол надо как-то представлять. Расскажу случай. Я съездил в Венгрию посмотреть контрольный матч Казахстана с Азербайджаном. На одни сутки заехал в Австрию, чтобы потом сразу на матчи Евро в Германию. Меня поймал ваш коллега, попросил об интервью. Сели в уличном кафе, стали общаться. Когда он узнал, что я только что возглавил сборную Казахстана, напрягся: мол, что это такое? Начал рассказывать, мол, вышли в группу В Лиги наций, чуть не вышли на Евро. Спортивный журналист, но вообще не в курсе! Но самое удивительное - он каждое утро ходит в это кафе уже тридцать лет, и не знает, что на углу, практически напротив, посольство Казахстана! С этим же надо что-то делать, в том числе и с помощью околофутбольной работы вокруг матчей Лиги наций. Вот и честно давал интервью всем немецким каналам, что приезжали на наши игры в Австрию, Словению. В России тоже сейчас о Казахстане пишут больше. Спорт - моя стопроцентная задача. Вторая - хочешь не хочешь, но давать информацию о том, что у нас происходит. Раз мне постоянно звонят, значит, стало интересно. Звонят мне, пишем - "про Казахстан".

- Немцы и австрийцы понимают ваши шутки?

- Там-то меня уже сто лет знают... Понимают, конечно.

- Вы пригласили в тренерский штаб двух тренеров из молодежной сборной - Константина Горовенко и Елдоса Ахметова. Почему приняли такое решение - потому что так положено, или потому что вам так было нужно?

- Естественно, только потому, что мне так было нужно. Это моя позиция: куда бы мы ни приходили, местные в штабе должны быть. И никогда не убирали членов штаба, которые работали до нас и не уходили с предыдущим главным. Я долго приглядывался к тем, кто у нас работает. К тому же тренеры, которых вы назвали, были с нами уже на первом сборе, работа была выстроена так, что утром они помогали нам, вечером трудились в молодежке. Официально они к нам присоединились уже к октябрю - кто, как не местные, лучше всего знают ситуацию изнутри, кто лучше подскажет про правильные резервы? Одно дело я составил свое впечатление об игроке, но нужна исчерпывающая информация о нем. Что он, допустим, забил-отдал, это сам вижу. А что было до? Сборная требует качества принимаемых решений.

- Вам кто-нибудь объяснил, почему в Казахстане до недавнего времени централизовано не работали с юношеским футболом, не было при КФФ академии, например?

- Мне бы не хотелось комментировать что-то постфактум, чтобы никого не ставить в неловкое положение. Я - тренер главной сборной. У меня задачи, на которых я должен концентрироваться в первую очередь. К вопросу, который вы задали, мы рано или поздно придем, но сейчас не хотелось бы говорить о том, что было.

- После матча с Норвегией вы сказали, что сборная вернется в Астану при том, что ее хорошо принимали в Алматы. Насколько понимаю, этого возвращения вся команда ждет с надеждой. Почему важно принимать соперников именно в Астане?

- Вот, кстати, тоже вопрос о том, как важно иметь всю информацию для своей работы. Когда я приходил, тоже не знал этих нюансов: что в Астане стадион на ремонте и мы там играть не можем. И вопрос этот не задал просто потому что не знал, что его нужно задать. А причин, почему это важно, много. Начиная с того, что я не могу привезти в Казахстан семью - ведь из Астаны, где у меня служебная квартира, все равно нужно лететь на игры в Алматы, где странно жить параллельной жизнью в разных отелях. Ради чего? Естественно, и синтетическое поле для нас тоже определенный плюс. Лишние разъезды во время сбора. В общем, мы оказались лишены маленьких плюсов, которые вместе могли бы что-то дать - лишний мяч забить, лишний не пропустить. При этом ничего плохого про Алматы не скажу: здесь великолепный газон, его содержит агроном высшего уровня по имени Виктор.

- Когда приезжаете в Москву, коллеги что-то спрашивают про работу в Казахстане?

- Ну, результаты и так все знают. Кто-то соглашается, что все непросто, кто-то советы дает какие-то. Но все профессионально и спокойно, по-тренерски. Все меня знают, в первую очередь то, что если я что-то сделал, то перед этим хорошо подумал. Я что, не знал, против кого мы будем играть в Лиге наций? Естественно, отдавал себе отчет, что если команда проигрывает Люксембургу, Армении, Азербайджану, то как она "полетит" против Австрии, Норвегии, Словении, особенно если вспомнить, что перед первой игрой мы собрались за два дня? Но мне, как тренеру, интересно попасть в такую ситуацию и из нее выходить достойно. Причем, кто-то скажет, что "достойно" - это сразу одержать победы, а кто-то поймет, что это еще и выстроить некую систему, на которой затем можно что-то строить. Тот "созыв", что добился побед в прошлом отборочном цикле к Евро, хотим мы или нет, перестал функционировать. Значит, нужно правильно посадить новое дерево. В правильное место, в правильное время. Кстати, и правильное дерево. Пусть я, может, этих всходов и не увижу, как тренер, но нужно это работу выполнять. Чтобы у того, кто это дерево придет поливать, было что поливать. И он не напрасно тратил свои силы.

- Заметил, что если раньше вы категорически не принимали вопросы по персоналиям, сейчас относитесь к этому легче. Что тому причиной?

- Бывают моменты, когда людям что-то нужно объяснять буквально. Что я и делаю в Казахстане. При этом говорю, как есть, а не как кому-то хочется услышать. Вот спрашивали перед Австрией, почему я не вызвал Оразова из датского "Силькеборга". Он был с нами на первых двух сборах. Но бывает так, что игроку необходимо посмотреть на свою ситуацию со стороны. Что мне делать, если я чувствую, что игрок как будто не с нами? Надо помочь ему подумать, что-то переоценить.

- У Максима Самородова затянулся период адаптации в "Ахмате", да и команда не показывает результат. Ему как-то можно помочь?

- Я стараюсь помочь и поддержать всех, Самородов и Оразов не исключение. Другое дело, что помощь для всех разная: Самородов на предыдущем сборе был в похожей ситуации, как и Оразов. Но один с нами, а другого нет. Хотя бы потому что Самородова я в "Ахмате" вижу, а Оразова в "Силькеборге" нет. Потому что он не выходит. Самородов хочет переломить свою негативную ситуацию, значит, протягиваем ему руку помощи. Оразову тоже протягиваем, но по-другому - дай бог, отдохнет и приедет к нам на следующий сбор. Просто пока у ребенка не заберешь игрушку, он не может понять, что что-то делается не так. И одно дело, когда только говоришь "я отниму", а совсем другое - когда забрал и спрятал в сейф. Это рабочий момент, к нему нужно отнестись без эмоций. Или кто-то полагает, что мне делать больше нечего, как просто так брать и выгонять из сборной Казахстана игроков? Посмотрите, тут Мбаппе не вызывают в сборную Франции! Все бывает...

- 20 декабря покидает свой пост глава Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов, который вас приглашал в сборную. С какими чувствами встретили новость о его уходе и что, как считаете, будет дальше?

- Что будет дальше я точно не задумываюсь - у меня есть контракт с федерацией, я его выполняю.. А что касается Адлета Назарбаевича, могу сказать, что мы с ним эффективно работали, он профессиональный человек и человек слова. Точно знаю, какие у него были планы и как он собирался их осуществлять, как переживал за дело и как вкладывался в него. За два с половиной года его работы у сборной был прогресс в результатах, были и другие успешные шаги у федерации - кооперация с УЕФА и ФИФА вышла на другой уровень. Теперь будут выборы нового президента, это ответственный шаг для футбола в стране. Опять же, важно качество принимаемых решений. Дождемся их.

Напомним, Черчесов был представлен в качестве наставника национальной команды летом текущего года. Под его руководством сборная Казахстана сыграла шесть матчей, в которых, пять раз проиграла с общим счетом 0:15 и один раз, завершила встречу вничью.

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