Кыргызстан устроил триллер с топовой сборной в отборе на ЧМ-2026

Сборные Кыргызстана и Ирана сыграли в матче отборочного турнира ЧМ-2026 в Азиатской зоне (АФК), сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Бишкеке и завершилась драматичной победой гостей со счетом 3:2.

Иранцы на 12-й минуте вышли вперед после гола Мехди Тареми. На 33-й Салех Хардани увеличил преимущество гостей.

Впрочем, хозяева поля сделали заявку на камбэк: на 51-й минуте Джоэл Коджо отквитал один гол, а на 64-й он, оформил дубль, реализовав пенальти - 2:2.

Однако звезда иранской сборной Сердар Азмун на 76-й минуте принес своей команде победу.

Таким образом, у Кыргызстана три очка после шести туров и пятое место из шести в группе 1. Иран, набрав 16 очков, вышел в лидеры секстета, опережая на три балла команду Узбекистана.

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