Громкая сенсация случилась в матче отбора на ЧМ-2026

Сборные Саудовской Аравии и Индонезии сыграли в матче отборочного турнира ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча шестого тура группы 3, сыгранная в Индонезии, завершилась с сенсационным счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Дублем отметился Марселино Фердинан, отличившийся на 32 и 57 минуте.

К слову, индонезийцы на 89-й минуте остались в меньшинстве после удаления Джастина Хубнера. Впрочем, это не помогло арабской сборной исправить ситуацию.

Добавим, что Индонезия в рейтинге ФИФА располагается на 130 месте, а Саудовская Аравия на 59.

Таким образом, Индонезия, набрав шесть очков, по дополнительным показателям занимает третье место в группе. Также по шесть баллов у Австралии (сыграно пять матчей и второе место), Саудовской Аравии (четвертое место после шести игр) и Китая (пятое место и шесть матчей). Замыкает таблицу секстета Бахрейн, набравший пять очков после пяти игр. А лидером группы является Япония, у которой 16 очков.

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