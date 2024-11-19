Узбекистан вышел на ЧМ-2026? Подробности

В Азиатской отборочной зоне (АФК) проходит третий раунд квалификации к ЧМ-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

18 сборных континента ведут борьбу за путевки на мундиаль, который примут США, Канада и Мексика.

В третьем раунде отбора 18 сборных разбиты на три группы по шесть команд. По две лучшие из каждого секстета напрямую выйдут на чемпионат мира.

В группе 1 представлены сборные Ирана, Узбекистана, ОАЭ, Катара, Кыргызстана и ОАЭ.

Лидером секстета является сборная Ирана, набравшая 16 очков. В последнем матче, иранцы одержали трудную победу на выезде над Кыргызстаном (3:2).

Второе место занимает сборная Узбекистана, набравшая 13 баллов. В последнем туре команда Сречко Катанеца обыграла на выезде сборную КНДР - 1:0.

Узбекской сборной для выхода на ЧМ-2026 по итогам этого раунда, нужно как минимум, удержать текущие позиции. Впереди у подопечных Катанеца матчи против Кыргызстана (дома), Ирана и ОАЭ (на выезде) и домашняя игра с Катаром.

Именно Катар и ОАЭ являются преследователями Узбекистана - у обоих по семь очков и в данный момент, они проводят очную встречу.

В группе 2 уверенно, с отрывом, лидирует Южная Корея, набравшая 14 очков. В последнем матче корейцы сенсационно оступились против команды Палестины - 1:1, что не повлияло на их положение.

Следом располагаются команды Иордании, Ирака (по восемь очков), Омана (шесть баллов), Палестины и Кувейта (по три очка). При этом, Иордания сейчас играет с Кувейтом, а Ирак с Оманом.

[FT] 대한민국🇰🇷 1-1 🇵🇸팔레스타인

비록 무승부로 경기를 마쳤지만, 11월 2연전에서 승점 4점을 쌓으며 조 1위를 이어나가는 대한민국! 2024년 마지막 A매치까지 뜨겁게 응원해주신 축구 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다!#대한민국 #축구국가대표팀 #월드컵 #3차예선 pic.twitter.com/Fohz9PI3jg — theKFA (@theKFA) November 19, 2024

В группе 3 статус фаворита подтверждает сборная Японии, набравшая 16 очков. Сразу четыре сборные расположились следом, плотной группой - у Австралии, Индонезии, Саудовской Аравии и Китая по шесть очков, а у последней команды группы Бахрейна - пять баллов. При этом, сегодня, Бахрейн и Австралия проведут очную встречу.

Громкая сенсация случилась в матче отбора на ЧМ-2026

Добавим, что команды, занявшие третье и четвертое место в трех группах, пройдут в четвертый раунд отбора, где, они будут разделены на два квартета по три команды, а победители этих групп выйдут в финалью часть чемпионата мира.

Две сборные, занявшие вторые места в этих группах, пробьются в пятый отборочный раунд, где в двухматчевом противостоянии выявят участника раунда плей-офф.

Там, за две путевки на ЧМ-2026 сыграют две команды из КОНКАКАФ (конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) и по одной команде из регионов АФК (Азия), КАФ (Африка), КОНМЕБОЛ (Южная Америка) и ОФК (Океания).