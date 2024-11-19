В КФФ сообщили важные новости для казахстанского футбола

В Астане в Доме футбола состоялась внеочередная XXVI Конференция Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

В заседании, прошедшей в онлайн-формате приняли участие делегаты региональных футбольных федераций, члены Исполкома КФФ, а также представители Министерства туризма и спорта РК, Национального олимпийского комитета РК, УЕФА и ФИФА.

В ходе конференции были рассмотрены важные вопросы, касающиеся принятия отставки Президента КФФ Барменкулова А.Н. и даты проведения Внеочередной выборной Конференции КФФ.

На повестке дня также были приняты решения о назначении Космухамбетова Талгата Председателем Внеочередной выборной конференции, дата которой назначена на 20 декабря 2024 года.

Напомним, полномочия Президента КФФ Адлета Барменкулова прекращены в связи с его заявлением об уходе по собственному желанию.

Также конференция решила приостановить членство Федерации футбола области Абай в составе КФФ. Это решение обусловлено необходимостью приведения устава организации в соответствие с требованиями устава КФФ, а также избранием нового президента Федерации, имеющего гражданство Республики Казахстан.