Определилась судьба Казахстана после громкой сенсации в отборе на Евро-2025

Сборная Казахстана (U17) сыграла в матче третьего тура отборочного раунда юношеского Евро-2025, сообщают Vesti.kz.

В заключительном матче группы 1 подопечные Александра Кузнецова встречались со сверстниками из Словении.

Перед этим матчем у обеих команд было по три очка и победитель очного противостояния, поднимался на второе место в квартете и обеспечивал себе участие в элитном раунде, позволяющим пробиться на континентальное первенство.

В итоге, три очка в отчетной игре набрала сборная Словении, победившая со счетом 2:1. Оба гола на свой счет записал Лука Топалович, выступающий за юношеский состав миланского "Интера".

Он отличился на 21 и 48 минуте. За сборную Казахстана на 76 минуте забил Ерасыл Сарсенбай, вышедший немногим ранее на замену.

Таким образом, словенцы набрали шесть очков и вышли в элитный раунд. С первого места в группе в следующий раунд пробились Нидерланды, которые принимали матчи этого квартета. Команда Казахстана стала третьей.

Подопечные Кузнецова выбыли из борьбы за путевку, поскольку в элитный раунд вышли по две лучшие команды из каждой группы и лучшая, среди занявших третье место. Сборная Казахстана, набравшая три балла на это претендовать не может.

Отметим, "оранжевые" обыграли Словению (2:0), Казахстан (2:0) и Украину (1:0).

Добавим, Казахстан в этом отборе преподнес сенсацию, обыграв в первом туре Украину (2:1). Словения победила украинцев со счетом 1:0.

Украина без единого набранного очка, финишировала на последнем месте в группе.