Экс-игрок сборной Казахстана сделал заявление о "замене" Черчесову

Бывший игрок сборной Казахстана Вячеслав Эрбес в интервью "Евро-Футбол.Ру" высказался о текущей ситуации в команде и ее главном тренере Станиславе Черчесове, сообщают Vesti.kz.

При Черчесове сборная Казахстана провела шесть матчей, сыграв один раз вничью и потерпев пять поражений с общим счетом 0:15.

"Шесть игр, ноль голов - и тренер говорит, что с нового года начнем с чистого листа, а федерация его поддерживает. Соответственно, Черчесов остается. Либо он действительно хочет что то изменить и федерация его поддерживает, либо просто сейчас нет подходящий кандидатуры на пост главного тренера сборной", - приводит слова Эрбеса "Евро-Футбол.ру".

Напомним, Черчесов был представлен в качестве наставника национальной команды летом текущего года. Под руководством российского специалиста команда заняла последнее место в Лиге B3 Лиги наций и пошла на понижение в турнире, перейдя в дивизион C.

Добавим, Эрбес выступал за сборную Казахстана в 2009 и 2010 году. За национальную команду он провел семь матчей.