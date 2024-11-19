Со счетом 4:0 завершился матч сборной России
Сборная России разгромила команду Сирии в товарищеском матче, прошедшем в Волгограде, сообщают Vesti.kz.
Сборная России разгромила команду Сирии в товарищеском матче, прошедшем в Волгограде, сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Валерия Карпина.
Дубль на счету Максима Осипенко (33 и 81 минута), Ильи Самошникова (53) и Алесея Миранчука (66).
Напомним, 15 ноября команда России разгромила в Краснодаре команду Брунея (11:0), одержав самую крупную победу в своей истории.
Отметим, что последний официальный матч российская сборная провела в ноябре 2021 года. С 2022-го команда была отстранена ведущими футбольными организациями мира из-за политической ситуации. В итоге сборная России уже третий год проводит только товарищеские игры.
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