Фаворита сенсационно лишили очков в отборе на ЧМ-2026
Сборная Южной Кореи сыграла в матче шестого тура квалификации к ЧМ-2026 против команды Палестины, сообщают Vesti.kz.
Сборная Южной Кореи сыграла в матче шестого тура квалификации к ЧМ-2026 против команды Палестины, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Аммане (Иордания) где палестинцы считались номинальными хозяевами поля завершилась вничью - 1:1.
Арабская сборная первой открыла счет на 12-й минуте после гола Заида Кунбара.
Южнокорейцы отыгрались спустя четыре минуты, благодаря мячу форварда "Тоттенхэма" Сон Хын Мина.
Несмотря на потерю очков, корейцы с 14 баллами лидируют в группе 2 третьего ранду отбора на ЧМ-2026.
Палестинцы с тремя баллами, занимают предпоследнее, пятое место.
[FT] 대한민국🇰🇷 1-1 🇵🇸팔레스타인— theKFA (@theKFA) November 19, 2024
비록 무승부로 경기를 마쳤지만, 11월 2연전에서 승점 4점을 쌓으며 조 1위를 이어나가는 대한민국! 2024년 마지막 A매치까지 뜨겁게 응원해주신 축구 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다!#대한민국 #축구국가대표팀 #월드컵 #3차예선 pic.twitter.com/Fohz9PI3jg
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