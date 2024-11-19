Фаворита сенсационно лишили очков в отборе на ЧМ-2026

Сборная Южной Кореи сыграла в матче шестого тура квалификации к ЧМ-2026 против команды Палестины, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Аммане (Иордания) где палестинцы считались номинальными хозяевами поля завершилась вничью - 1:1.

Арабская сборная первой открыла счет на 12-й минуте после гола Заида Кунбара.

Южнокорейцы отыгрались спустя четыре минуты, благодаря мячу форварда "Тоттенхэма" Сон Хын Мина.

Несмотря на потерю очков, корейцы с 14 баллами лидируют в группе 2 третьего ранду отбора на ЧМ-2026.

Палестинцы с тремя баллами, занимают предпоследнее, пятое место.