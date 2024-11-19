Лучший бомбардир "Кайрата" сделал заявление о своем будущем

Бразильский нападающий "Кайрата" Жоао Пауло высказался о своем будущем в алматинском клубе, сообщают Vesti.kz, со ссылкой на TV Globo. "Кайрат" в КПЛ-2024 выиграл золотые медали, став чемпионом страны в четвертый раз в своей истории.

"Мой контракт продлен, и я вернусь в январе на предсезонную подготовку, чтобы мы могли подготовиться к этому очень важному для команды "Кайрату" году, где мы отправимся в квалификацию Лиги чемпионов. Для моей карьеры в 36 лет очень хорошо возобновить еще один сезон в Казахстане, продолжив это хорошее дело", - заявил легионер из Бразилии.

Напомним, 36-летний Пауло с 2021 года выступает за "Кайрат". В сезоне-2024 бразильский игрок провел во всех турнирах 31 матч, в которых, забил 14 голов и сделал четыре ассиста.

В КПЛ-2024 нападающий "Кайрата" наряду с игроком сборной Казахстана Исламом Чесноковым из "Тобола" и белорусским форвардом "Атырау" Николаем Сигневичем стал лучшим бомбардиром - по десять голов.