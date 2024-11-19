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Лучший бомбардир "Кайрата" сделал заявление о своем будущем

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Лучший бомбардир "Кайрата" сделал заявление о своем будущем ©ФК "Кайрат"

Бразильский нападающий "Кайрата" Жоао Пауло высказался о своем будущем в алматинском клубе, сообщают Vesti.kz, со ссылкой на TV Globo. "Кайрат" в КПЛ-2024 выиграл золотые медали, став чемпионом страны в четвертый раз в своей истории.

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Бразильский нападающий "Кайрата" Жоао Пауло высказался о своем будущем в алматинском клубе, сообщают Vesti.kz, со ссылкой на TV Globo. "Кайрат" в КПЛ-2024 выиграл золотые медали, став чемпионом страны в четвертый раз в своей истории.

"Мой контракт продлен, и я вернусь в январе на предсезонную подготовку, чтобы мы могли подготовиться к этому очень важному для команды "Кайрату" году, где мы отправимся в квалификацию Лиги чемпионов. Для моей карьеры в 36 лет очень хорошо возобновить еще один сезон в Казахстане, продолжив это хорошее дело", - заявил легионер из Бразилии.

Напомним, 36-летний Пауло с 2021 года выступает за "Кайрат". В сезоне-2024 бразильский игрок провел во всех турнирах 31 матч, в которых, забил 14 голов и сделал четыре ассиста.

В КПЛ-2024 нападающий "Кайрата" наряду с игроком сборной Казахстана Исламом Чесноковым из "Тобола" и белорусским форвардом "Атырау" Николаем Сигневичем стал лучшим бомбардиром - по десять голов. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Пауло Жоао Кайрат ФК Бразилия Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбол

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