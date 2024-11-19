"Кайрат" решил судьбу главного тренера после чемпионства

ФК "Кайрат" принял решение относительно будущего Рафаэля Уразбахтина на посту главного тренера алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, знакомого с ситуацией, руководство алматинского клуба и Уразбахтин договорились о продолжении сотрудничества. Уразбахтин будет готовить команду к новому сезону и иметь влияние на селекцию клуба.

Отметим, что на протяжении минувшего сезона Уразбахтин дважды возглавлял основную команду "Кайрата". Сначала он принял ее после отставки Кирилла Кекера, а затем возглавил коллектив после ухода Александра Кержакова.

Под руководством Уразбахтина "Кайрата" впервые за четыре года стал чемпионом Казахстана, опередив "Астану". В следующем году алматинский клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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