Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 17:52
 

"Кайрат" решил судьбу главного тренера после чемпионства

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" решил судьбу главного тренера после чемпионства ©ФК "Кайрат"

ФК "Кайрат" принял решение относительно будущего Рафаэля Уразбахтина на посту главного тренера алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

ФК "Кайрат" принял решение относительно будущего Рафаэля Уразбахтина на посту главного тренера алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, знакомого с ситуацией, руководство алматинского клуба и Уразбахтин договорились о продолжении сотрудничества. Уразбахтин будет готовить команду к новому сезону и иметь влияние на селекцию клуба.

Отметим, что на протяжении минувшего сезона Уразбахтин дважды возглавлял основную команду "Кайрата". Сначала он принял ее после отставки Кирилла Кекера, а затем возглавил коллектив после ухода Александра Кержакова.

Под руководством Уразбахтина "Кайрата" впервые за четыре года стал чемпионом Казахстана, опередив "Астану". В следующем году алматинский клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Боранбаев рассказал о судьбе главного тренера "Кайрата" и возвращении игрока сборной Казахстана

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Кайрат ФК КПЛ Футбол

Реклама

Живи спортом!