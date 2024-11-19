"Кайрат" решил судьбу главного тренера после чемпионства
ФК "Кайрат" принял решение относительно будущего Рафаэля Уразбахтина на посту главного тренера алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК "Кайрат" принял решение относительно будущего Рафаэля Уразбахтина на посту главного тренера алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации источника, знакомого с ситуацией, руководство алматинского клуба и Уразбахтин договорились о продолжении сотрудничества. Уразбахтин будет готовить команду к новому сезону и иметь влияние на селекцию клуба.
Отметим, что на протяжении минувшего сезона Уразбахтин дважды возглавлял основную команду "Кайрата". Сначала он принял ее после отставки Кирилла Кекера, а затем возглавил коллектив после ухода Александра Кержакова.
Под руководством Уразбахтина "Кайрата" впервые за четыре года стал чемпионом Казахстана, опередив "Астану". В следующем году алматинский клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов.
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