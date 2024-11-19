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Экс-легионер клуба КПЛ вынес вердикт чемпионству "Кайрата"

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Экс-легионер клуба КПЛ вынес вердикт чемпионству "Кайрата" ©ФК "Кайрат"

Бывший нападающий "Ордабасы" украинец Артем Беседин в интервью Sport-express.ua выразил мнение о чемпионской гонке в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Он высказался о золоте алматинского "Кайрата" по итогам сезона.

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Бывший нападающий "Ордабасы" украинец Артем Беседин в интервью Sport-express.ua выразил мнение о чемпионской гонке в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Он высказался о золоте алматинского "Кайрата" по итогам сезона.

- Все говорят, что это был, пожалуй, интереснейший чемпионат по своей интриге. Согласен?

- Бесспорно. Еще за несколько туров до финиша на титул претендовало четыре-пять команд, а судьба золотых медалей решалась только в последнем туре.

- "Кайрат" по праву стал чемпионом?

- Да. Кстати, если я не ошибаюсь, это единственный частный клуб в стране. У "Кайрата" футбольная база входит в топ-5 Европы. Команда становится чемпионом по итогам не одной игры, а в течение всего сезона, поэтому алмаатинцы по праву стали лучшими в 2024 году, с чем я их и поздравляю.

Напомним, Беседин в сезоне-2023 стал чемпионом Казахстана в составе шымкенсткого клуба. Недавно, он покинул "Ордабасы".

Добавим, "Кайрат" оформил победу в КПЛ-2024 в заключительном туре против "Атырау" (1:0). Алматинцы в четвертый раз выиграли чемпионат Казахстана. Ранее, им это удавалось в 1992, 2004 и 2020 году.

Из "Ордабасы" начался массовый исход: на выход отправился еще один футболист

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК Ордабасы ФК Украина Футбол КПЛ

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