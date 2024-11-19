Экс-легионер клуба КПЛ вынес вердикт чемпионству "Кайрата"

Бывший нападающий "Ордабасы" украинец Артем Беседин в интервью Sport-express.ua выразил мнение о чемпионской гонке в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Он высказался о золоте алматинского "Кайрата" по итогам сезона.

- Все говорят, что это был, пожалуй, интереснейший чемпионат по своей интриге. Согласен?

- Бесспорно. Еще за несколько туров до финиша на титул претендовало четыре-пять команд, а судьба золотых медалей решалась только в последнем туре.

- "Кайрат" по праву стал чемпионом?

- Да. Кстати, если я не ошибаюсь, это единственный частный клуб в стране. У "Кайрата" футбольная база входит в топ-5 Европы. Команда становится чемпионом по итогам не одной игры, а в течение всего сезона, поэтому алмаатинцы по праву стали лучшими в 2024 году, с чем я их и поздравляю.

Напомним, Беседин в сезоне-2023 стал чемпионом Казахстана в составе шымкенсткого клуба. Недавно, он покинул "Ордабасы".

Добавим, "Кайрат" оформил победу в КПЛ-2024 в заключительном туре против "Атырау" (1:0). Алматинцы в четвертый раз выиграли чемпионат Казахстана. Ранее, им это удавалось в 1992, 2004 и 2020 году.

Из "Ордабасы" начался массовый исход: на выход отправился еще один футболист