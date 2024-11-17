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Из "Ордабасы" начался массовый исход: на выход отправился еще один футболист

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Из "Ордабасы" начался массовый исход: на выход отправился еще один футболист ©ФК "Ордабасы"

Стало известно об уходе из "Ордабасы" казахстанского футболиста Максима Федина, передают Vesti.kz.

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Стало известно об уходе из "Ордабасы" казахстанского футболиста Максима Федина, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, из "Ордабасы" начинается массовый исход игроков.

"Многие специалисты считают, что нынешний коллектив исчерпал себя. Поэтому руководство клуба решилось на кардинальную смену состава. К уже ранее анонсированному уходу некоторых игроков добавился Федин. Воспитанник павлодарского футбола, скорее всего, вернется на родину, поднимать "Иртыш", - пишет источник.

Отмечается, что это не окончательный список футболистов, покидающих "Ордабасы". Есть такие, у которых контракт, но их хотят заменить.

Ранее шымкентский клуб объявил об уходе Айбола Абикена, Артема Беседина, Игоря Пластуна, Ловро Цвека, Реджиналдо и Сергея Игнатовича.

Федин находился в "Ордабасы" с 2022 года. В минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги он провел 11 матчей, результативными действиями не отметился. В его карьере также были "Туран", "Актобе", "Кайсар", "Тобол", "Окжетпес", "Атырау", "Спартак" (Суботица) и "Байтерек".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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