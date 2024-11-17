Из "Ордабасы" начался массовый исход: на выход отправился еще один футболист
Стало известно об уходе из "Ордабасы" казахстанского футболиста Максима Федина, передают Vesti.kz.
Стало известно об уходе из "Ордабасы" казахстанского футболиста Максима Федина, передают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, из "Ордабасы" начинается массовый исход игроков.
"Многие специалисты считают, что нынешний коллектив исчерпал себя. Поэтому руководство клуба решилось на кардинальную смену состава. К уже ранее анонсированному уходу некоторых игроков добавился Федин. Воспитанник павлодарского футбола, скорее всего, вернется на родину, поднимать "Иртыш", - пишет источник.
Отмечается, что это не окончательный список футболистов, покидающих "Ордабасы". Есть такие, у которых контракт, но их хотят заменить.
Ранее шымкентский клуб объявил об уходе Айбола Абикена, Артема Беседина, Игоря Пластуна, Ловро Цвека, Реджиналдо и Сергея Игнатовича.
Федин находился в "Ордабасы" с 2022 года. В минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги он провел 11 матчей, результативными действиями не отметился. В его карьере также были "Туран", "Актобе", "Кайсар", "Тобол", "Окжетпес", "Атырау", "Спартак" (Суботица) и "Байтерек".
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