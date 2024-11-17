Из "Ордабасы" начался массовый исход: на выход отправился еще один футболист

Стало известно об уходе из "Ордабасы" казахстанского футболиста Максима Федина, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, из "Ордабасы" начинается массовый исход игроков.

"Многие специалисты считают, что нынешний коллектив исчерпал себя. Поэтому руководство клуба решилось на кардинальную смену состава. К уже ранее анонсированному уходу некоторых игроков добавился Федин. Воспитанник павлодарского футбола, скорее всего, вернется на родину, поднимать "Иртыш", - пишет источник.

Отмечается, что это не окончательный список футболистов, покидающих "Ордабасы". Есть такие, у которых контракт, но их хотят заменить.

Ранее шымкентский клуб объявил об уходе Айбола Абикена, Артема Беседина, Игоря Пластуна, Ловро Цвека, Реджиналдо и Сергея Игнатовича.

Федин находился в "Ордабасы" с 2022 года. В минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги он провел 11 матчей, результативными действиями не отметился. В его карьере также были "Туран", "Актобе", "Кайсар", "Тобол", "Окжетпес", "Атырау", "Спартак" (Суботица) и "Байтерек".