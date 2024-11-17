В Бразилии "отшили" Неймара. Известна причина

Глава бразильского "Палмейраса" Лейла Перейра прокомментировала слухи о возможном подписании форвард "Аль-Хиляля" Неймара, передает Vesti.kz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация о том, что в "Аль-Хиляле" задумались о расставании со звездным бразильцем из-за его подверженности травмам. Одним из претендентов на Неймара назвали "Палмейрас".

"Неймар не перейдет в "Палмейрас". Наш клуб – не медицинский департамент. Мне нужен человек, который присоединится к команде и сможет сыграть хоть завтра, если этого пожелает тренер. Я не соглашусь на трансфер футболиста, который не может выходить на поле" – заявила Перейра.

Напомним, что слухи о возможном переходе Неймара в другой клуб усилились после его последней травмы, полученной в матче азиатской Лиги чемпионов против иранского "Эстегляля". Бразилец вышел на поле на 58-й минуте, но уже на 87-й минуте был вынужден покинуть игру. Медики диагностировали у него повреждение мышц задней поверхности бедра.

На данный момент 32-летний Неймар восстанавливается, а его контракт с саудовским клубом истекает летом 2025 года. Уже с января бразилец будет вправе вести переговоры и подписывать предварительное соглашение с другими командами.