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Футбол

Максим Федин (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Казахстан нп
Актобе пз 96
Место рождения
Экибастуз
Дата рождения
8 июня 1996 (25 лет)
Пол
мужской
Рост, см
175
Вес, кг
71
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Иртыш-М

10

2+0

362 2 (14)
Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2012 Казахстан (U-17)

4

213
Caspian Cup (U-17) 2012 Казахстан (U-17)

4

1+0

214
Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

147
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Иртыш-М

7

1+0

396 3 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Иртыш-М

7

2

1

587 2 (6)
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Байтерек

24

6+0

3

2

1839 10 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Байтерек

Отборочный турнир чемпионата Европы 2014/15 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

1

215 4 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-21)

2

45
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-21)

2

1+0

180
Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

3

208 3 (4)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 Казахстан (U-21)

6

1

401 4 (5)
Чемпионат Сербии 2015/16 Спартак Сб

5

129
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Атырау

13

1+1

2

528 2 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Атырау

2

165
Чемпионат мира 2018 Казахстан

6 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21)

4

1+0

272
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Окжетпес

26

2+2

6

1902 12 (12)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 Казахстан (U-21)

8

3+2

+2/-0

3

711 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Окжетпес

2

1+0

+1/-0

180
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-21)

1

45
Товарищеские матчи 2018 Казахстан

Премьер-Лига Казахстана 2018 Тобол

28

2+5

4

2288 3 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Тобол

2

180
Лига Европы 2018/19 Тобол

4

2+0

362
Лига наций 2018/19. Лига D. Группа 1 Казахстан

3

34 2 (4)
Товарищеские матчи 2019 Казахстан

1

88
Премьер-Лига Казахстана 2019 Тобол

33

5+4

+1/-0

2

2593 4 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Тобол

4

2+2

336
Чемпионат Европы по футболу 2020 Казахстан

8

1+0

326 5 (6)
Лига Европы 2019/20 Тобол

2

55
Товарищеские матчи 2020 Казахстан

1

90
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Тобол

2 (12)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Кайсар

15

1+0

+0/-1

3

1166 7 (12)
Лига Европы 2020/21 Кайсар

1

90
Лига наций 2020/21 Казахстан

4

192 4 (4)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Актобе

24

2+3

+2/-1

4

1278 6 (14)
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа Казахстан

1

65 5 (5)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Актобе

4

279 4 (4)
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