|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Иртыш-М
|
10
|
2+0
|
|
|
|362
|2 (14)
|Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2012
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
|
|213
|Caspian Cup (U-17) 2012
|Казахстан (U-17)
|
4
|
1+0
|
|
|
|214
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|147
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Иртыш-М
|
7
|
1+0
|
|
|
|396
|3 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Иртыш-М
|
7
|
|
|
2
|
1
|587
|2 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Байтерек
|
24
|
6+0
|
|
3
|
2
|1839
|10 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Байтерек
|
|
|
|
|
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2014/15 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
1
|215
|4 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|45
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-21)
|
2
|
1+0
|
|
|
|180
|Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|208
|3 (4)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017
|Казахстан (U-21)
|
6
|
|
|
1
|
|401
|4 (5)
|Чемпионат Сербии 2015/16
|Спартак Сб
|
5
|
|
|
|
|129
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Атырау
|
13
|
1+1
|
|
2
|
|528
|2 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Атырау
|
2
|
|
|
|
|165
|Чемпионат мира 2018
|Казахстан
|
|
|
|
|
|6 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-21)
|
4
|
1+0
|
|
|
|272
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
26
|
2+2
|
|
6
|
|1902
|12 (12)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
|Казахстан (U-21)
|
8
|
3+2
|
+2/-0
|
3
|
|711
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Окжетпес
|
2
|
1+0
|
+1/-0
|
|
|180
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|45
|Товарищеские матчи 2018
|Казахстан
|
|
|
|
|
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Тобол
|
28
|
2+5
|
|
4
|
|2288
|3 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|180
|Лига Европы 2018/19
|Тобол
|
4
|
2+0
|
|
|
|362
|Лига наций 2018/19. Лига D. Группа 1
|Казахстан
|
3
|
|
|
|
|34
|2 (4)
|Товарищеские матчи 2019
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|88
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Тобол
|
33
|
5+4
|
+1/-0
|
2
|
|2593
|4 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Тобол
|
4
|
2+2
|
|
|
|336
|Чемпионат Европы по футболу 2020
|Казахстан
|
8
|
1+0
|
|
|
|326
|5 (6)
|Лига Европы 2019/20
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|55
|Товарищеские матчи 2020
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|90
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|
|
|
|
|
|2 (12)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кайсар
|
15
|
1+0
|
+0/-1
|
3
|
|1166
|7 (12)
|Лига Европы 2020/21
|Кайсар
|
1
|
|
|
|
|90
|Лига наций 2020/21
|Казахстан
|
4
|
|
|
|
|192
|4 (4)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
24
|
2+3
|
+2/-1
|
4
|
|1278
|6 (14)
|Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|65
|5 (5)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
4
|
|
|
|
|279
|4 (4)