Чемпион мира сравнил Месси и Роналду

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании Херард Пике сравнил аргентинскую звезду Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, передает Vesti.kz.

Он выступал с Месси в "Барселоне" на протяжении нескольких лет. Его карьера в каталонском клубе длилась с 2008 по 2022 годы. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира и Европы.

"Лео всегда отличался от других игроков. Роналду очень крут, но Месси – инопланетянин. Он не с нашей планеты. Я наблюдал за его тренировками, Лионель делает невероятные вещи. Больше никогда не будет игрока с таким быстрым мышлением", - передает слова испанца Corriere dello Sport.

Сейчас Месси выступает за американский клуб "Интер Майами", а Роналду играет за "Аль-Наср" из чемпионата Саудовской Аравии.

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