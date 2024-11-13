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Месси установил новый рекорд. Роналду его не побить

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Месси установил новый рекорд. Роналду его не побить ©ФК "Аль-Наср"/Depositphotos.com/thenews2.com

Аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси установил новый рекорд и опередил своего извечного соперника португальца Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

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Аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси установил новый рекорд и опередил своего извечного соперника португальца Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

В последнем матче сезона МЛС Месси забил в ворота "Атланты" гол, который стал для него 850-м. Чтобы достичь такого показателя он сыграл 1081 игру, что стало новым рекордом. Ранее самым быстрым игроком, забившим 850 голов был Роналду. Ему для этого потребовалось 1179 игр.

Между тем, в сентябре Криштиану покорился порог в 900 голов и он собирается достичь отметки в 1000 мячей.

Отметим, что сейчас футболисты продолжают выступать, как и в клубах, так и в сборных. Оба игрока настроены помочь своим национальным командам на чемпионате мира 2026 года.

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