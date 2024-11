Месси установил новый рекорд. Роналду его не побить

Аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси установил новый рекорд и опередил своего извечного соперника португальца Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

В последнем матче сезона МЛС Месси забил в ворота "Атланты" гол, который стал для него 850-м. Чтобы достичь такого показателя он сыграл 1081 игру, что стало новым рекордом. Ранее самым быстрым игроком, забившим 850 голов был Роналду. Ему для этого потребовалось 1179 игр.

Lionel Messi becomes the 𝐅𝐀𝐒𝐓𝐄𝐒𝐓 player in football history to reach 850 goals 🇦🇷📈



▪️ Messi: 850 goals in 1081 games

▪️ Ronaldo: 850 goals in 1179 games



