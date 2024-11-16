Клуб КПЛ объявил об уходе шести игроков за один день

Шымкентский "Ордабасы" объявил об уходе шести игроков, в числе которых один казахстанец и пять легионеров, сообщают Vesti.kz.

Чемпион КПЛ-2023 расстался с игроком сборной Казахстана полузащитником Айболом Абикеном. Также, клуб покинули: украинский нападающий Артем Беседин и его соотечественник - защитник Игорь Пластун, хорватский полузащитник Ловро Цвек, бразильский защитник Реджиналдо и белорусский вратарь Сергей Игнатович.

Напомним, "Ордабасы" в КПЛ-2024 занял итоговое четвертое место, обеспечив себе участие в Лиге конференций в сезоне-2025/26.