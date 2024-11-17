Мбаппе и Винисиус остались с носом. Их обошел 17-летний футболист

Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль чаще всех обыгрывает соперников в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, передает Vesti.kz

По данным WhoScored 17-летний игрок совершил 34 успешные попытки дриблинга в 12 матчах, что является наивысшим показателем в чемпионате Испании на текущий момент.

Второе место, занимает Винисиус Жуниор из мадридского "Реала", обыгравший оппонентов 33 раза при таком же количестве проведенных игр.

Третья строчка у Чидера Эджуке из "Севильи" с 31 обводкой в девяти встречах. Такой же показатель и у Килиана Мбаппе, однако звездный форвард "сливочных" провел на два матча больше.

На данный момент "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 33 очками после 13 туров. "Реал" – второй с 27 баллами и одной встречей в запасе.

Отметим, что Мбаппе перешел в "Реал" этим летом. Его контракт с командой действует до 2029 года.