Мбаппе и Винисиус остались с носом. Их обошел 17-летний футболист
Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль чаще всех обыгрывает соперников в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, передает Vesti.kz
Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль чаще всех обыгрывает соперников в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, передает Vesti.kz
По данным WhoScored 17-летний игрок совершил 34 успешные попытки дриблинга в 12 матчах, что является наивысшим показателем в чемпионате Испании на текущий момент.
Второе место, занимает Винисиус Жуниор из мадридского "Реала", обыгравший оппонентов 33 раза при таком же количестве проведенных игр.
Третья строчка у Чидера Эджуке из "Севильи" с 31 обводкой в девяти встречах. Такой же показатель и у Килиана Мбаппе, однако звездный форвард "сливочных" провел на два матча больше.
На данный момент "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 33 очками после 13 туров. "Реал" – второй с 27 баллами и одной встречей в запасе.
Отметим, что Мбаппе перешел в "Реал" этим летом. Его контракт с командой действует до 2029 года.
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