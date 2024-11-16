Роналду приблизился к 1000-му голу, забив ножницами за сборную Португалии

В матче 5-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Португалии и Польши лидер хозяев Криштиану Роналду оформил дубль, передают Vesti.kz.

Матч закончился победой хозяев со счетом 5:1.

Нападающий сборной Португалии в матче Лиги наций против Польши сделал дубль. Сперва Роналду реализовал пенальти на 72-й минуте. Это был его 134-й гол за сборную. Он также забил 775 мячей в клубной карьере.

На 87-й минуте форвард ударом через себя в падении замкнул навес Витиньи – 2:0. Еще по голу в составе сборной Португалии забили Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш и Педру Нету. Единственный мяч в составе гостей забил защитник Доминик Марчук.

На данный момент на счету Роналду 910 голов в карьере. Ранее форвард заявлял, что нацелен оформить 1000 голов до завершения карьеры.