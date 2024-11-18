"К Месси?". Стало известно будущее Неймара

Агент Пини Захави, представляющий интересы форварда "Аль-Хиляля" Неймара, поделился своим мнением о будущем звездного бразильца, сообщают Vesti.kz.

"Никаких переговоров о том, чтобы Неймар покинул "Аль-Хиляль", не ведется. У него есть контракт, и он очень счастлив там. Отец Неймара и я - единственные, кто может говорить о будущем Нея. Я не знаю, откуда взялись последние слухи", - цитирует агента инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что слухи о возможном переходе Неймара в другой клуб усилились после его последней травмы, полученной в матче азиатской Лиги чемпионов против иранского "Эстегляля". Бразилец вышел на поле на 58-й минуте, но уже на 87-й минуте был вынужден покинуть игру. Медики диагностировали у него повреждение мышц задней поверхности бедра.

На данный момент 32-летний Неймар восстанавливается, а его контракт с саудовским клубом истекает летом 2025 года. Уже с января бразилец будет вправе вести переговоры и подписывать предварительное соглашение с другими командами.

Отметим, что сообщалось об интересе "Интер Майами", в котором играет аргентинец Лионель Месси и каталонской "Барселоны", за которую Неймар провел несколько сезонов.