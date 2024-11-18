Сборная Казахстана повторила антирекорд 14-летней давности. О таком хочется забыть

Разгромным поражением от Норвегии (0:5) сборная Казахстана завершила 2024 год. Последние девять месяцев для болельщиков национальной дружины стали большим испытанием. Корреспондент Vesti.kz подводит общие итоги выступлений.

Если брать в учет товарищеские и официальные встречи, то в 11 играх команда добыла одну победу (над Туркменистаном в марте - 2:0), один раз сыграла вничью (в сентябре с Норвегией - 0:0), а еще потерпела девять поражений.

Это намного хуже, чем было в последние пару лет. Сравните сами, в 2023-м сборная одержала шесть побед и четыре раза проиграла, а в 2022-м - пять побед, одна ничья и четыре поражения.

Общая разница мячей за год тоже ужасающая - 6:27. Если говорить только про матчи турнирного значения, то их было семь (стыки за Евро-2024 с Грецией и шесть встреч в Лиге наций). В них команда лишь раз сыграла вничью и потерпела шесть неудач с общим счетом 0:20!

Лишь во второй раз в истории сборная Казахстана завершила год без забитых мячей в официальных турнирах. В 2010 году команда провела четыре игры: проиграли Турции (0:3), Австрии (0:2), Бельгии (0:2) и Германии (0:3). Тогда команду тренировал немец Бернд Шторк. Правда, у него было только четыре игры, в то время как у команды Черчесова - семь встреч.

Очень разнятся эмоции и ожидания от сборной в начале года и в конце. Перед мартовскими матчами вся страна верила и надеялась, что Казахстану удастся пробиться на Евро через стыки. Вера в команду действительно была на небывалом высоком уровне.

Что же касается концовки года, то сейчас радость только одна - цикл в Лиге наций позади. Это были кошмарные несколько месяцев, исходя из результатов. В отдыхе нуждаются не только футболисты, но и зрители. Сейчас болельщики с опаской ждут старта квалификации на ЧМ-2026, и особой веры уже нет.

Ранее мы рассказали о статистике Станислава Черчесова: как оказалось, ни в одной команде у него не было такого плохого старта, как в сборной Казахстана:

Впервые за 20 лет карьеры, или с чем столкнулся Черчесов в сборной Казахстана?

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