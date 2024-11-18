Черчесова "уволили" из сборной Казахстана после провала в Лиге наций

Автор "Советского спорта" Александр Шульгин подвел итоги матча Лиги наций Норвегия - Казахстан и не исключил отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера казахстанской команды, передают Vesti.kz.

Разгромом закончился последний матч Казахстана в Лиге наций

"Результаты сборной Казахстана в Лиге наций при Станиславе Черчесове лучше не вспоминать. Одно очко в шести поединках, набранное во встрече против Норвегии, красноречиво говорит само за себя. Хотя начиналось-то все неплохо, ведь та игра с викингами была первой и к тому же домашней для казахов.

Да, удары по воротам 3-14, да, владение мячом 29-71, но счет-то 0:0! А играли против самого Эрлинга Холанда. Но, как выяснилось пару месяцев спустя, такую фразу можно было говорить после каждого матча. Только очков больше не было, и статистика становилась все хуже. Ладно, 5 поражений (хотя многовато). В принципе, можно сделать скидку на уровень соперников. Действительно, так получилось, что в одной группе собрались Холанд и две команды уровня плей-офф последнего чемпионата Европы – Австрия и Словения.

Но ни разу не забить – это нонсенс. Так не бывает. Очко набрали, но не забили. А много ли было шансов? Нет. Тем удивительнее было слышать после каждой игры со стороны руководства казахстанской федерации футбола слова поддержки Черчесову. Сам же наставник, если чем и запомнился на своих публичных выступлениях, то исключительно болезненной реакцией на попытки задать ему вопрос на казахском языке.

По словам казахских футбольных боссов, ставка делалась не на Лигу наций, в которой было понятно, что ловить нечего, а на отбор к чемпионату мира 2026 года. Но, во-первых, не совсем понятно, что должно кардинально измениться в команде за оставшееся время до его старта, а во-вторых, соперники по группе уж точно не будут слабее. Ну, может, Сан-Марино какое попадет.

Свою группу Казахстан узнает только 13 декабря. Но есть стойкое ощущение, что Станислава Саламовича к этой дате в национальной команде уже не будет. 6 матчей, 1 ничья, 5 поражений, 0 забитых мячей. Какие еще нужны аргументы, даже при том, что ставка на турнир, в котором и случился весь этот позор, не делалась? Ставка ставкой, престиж престижем.

Сам Черчесов не устает повторять, что игроки начинают воспринимать его требования и он от игры к игре видит улучшения. Странно, почему только он. Даже сами игроки не видят, раз результат не меняется. Если посмотреть на состав казахов, то единственные два имени, которые на слуху у российских болельщиков – это Бахтиер Зайнутдинов и Нуралы Алип. Остальные – да, для массовки, но это не мешало Магомеду Адиеву показывать совсем другой футбол и другие результаты.

Вероятнее всего, Черчесов с его требованиями и манерой поведения просто ментально не подошел Казахстану. Это не Европа и даже не Россия. Он здесь чужой. В Польше к нему пришли результаты, а в Венгрию он отправился после сборной России. К тому же, Черчесов играл и тренировал в соседней Австрии, и, разумеется, "Ференцварош" брал не кота в мешке.

А вот на что рассчитывали в Казахстане – непонятно. Да и состав у России, конечно, был намного сильнее. Эти люди сейчас покоряют Европу (и даже США). Высококлассный тренер должен лепить конфету из любого подручного материала, но чего бы, интересно, добился с этой командой Жозе Моуринью? Скорее всего, примерно того же. Но гол бы забил. И слушали бы его иначе.

Но вот, пройдя через горнила поражения от Словении и Австрии, Черчесов вернулся к Норвегии. Теперь на выезде. Норвегии, решившей все свои задачи. В матче, где на карту поставлена честь – хотя бы один мяч. Но… В отличие от первой встречи, Холанд еще в первом тайме вышел на авансцену и оформил дубль. Александр Серлот довел счет до разгромного еще до перерыва. Итог 3:0.

Во втором отрезке игры гости терпеливо ждали ее окончания, а хозяева довели счет до разгромного даже по меркам хоккея. Холанд в итоге оформил хет-трик, а на табло после финального свистка арбитра красовались обидные для Казахстана – 0:5.

Перед стартовым матчем Черчесов пошутил на вопрос о том, как он будет сдерживать норвежскую звезду. Станислав Саламович ответил просто: "С помощью автомата Калашникова". Игра та проходила в Казахстане, возможно, где-то этот помощник и был поблизости. Но в Норвегию с таким аксессуаром пустить не могли ни при каких обстоятельствах. Отсюда и результат Эрлинга…

Что же в итоге? Несмотря на обоюдные заверения о прекрасном взаимопонимании, скорее всего, этот брак в ближайшее время ждет развод. С имуществом разберутся, а вот детей так и не появилось", - говорится в статье.

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Отметим, что Казахстан завершил групповой этап на последнем, четвертом месте (1 очко) с удручающей разницей мячей 0-15 и вылетел в Лигу С. Победителем квартета 3 стала Норвегия (13 очков), которая с первого места напрямую вышла в Лигу А. Австрия (11) со второго места поборется за повышение в стыковых матчах. Словения (8) также сыграет в стыковых матчах, но за сохранение прописки в Лиге В.

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