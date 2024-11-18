Сборная Казахстана назвала состав на ЧА-2024 по боксу

Тренерский штаб женской сборной Казахстана утвердил состав на чемпионат Азии-2024 по боксу, передают Vesti.kz.

Команда будет представлена в 12 весах:

48 кг. Айгерим Саттыбаева

50 кг. Алуа Балкибекова

52 кг. Жазира Оракбаева

54 кг. Сымбат Алиаскар

57 кг. Улжан Сарсенбек

60 кг. Виктория Графеева

63 кг. Аида Абикеева

66 кг. Милана Сафронова

70 кг. Наталья Богданова

75 кг. Диана Магауияева

81 кг. Гульсая Ержан

+81 кг. Елдана Талипова

Чемпионат Азии пройдет в городе Чиангмай (Таиланд) с 29 ноября по 11 декабря. В настоящее время женская сборная проводит свой последний сбор в Алматинской области.

Изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен по соображениям безопасности.