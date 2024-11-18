WTA вынесла решение по Елене Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила новую версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

В топ-3 одиночного разряда по-прежнему входят Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Что касается казахстанских теннисисток, то Елена Рыбакина осталась на шестой позиции, а Юлия Путинцева - на 29-й. А вот Зарина Дияс потеряла шесть строчек и опустилась на 389-е место.

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина сохранила за собой 22-е место. Между тем Путинцева в рейтинге парного разряда поднялась на три ступеньки и теперь 108-я.

Первая тройка осталась неизменной: Катерина Синякова (Чехия), Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Габриэла Дабровски (Канада).

Напомним, Рыбакина, Дияс и Путинцева помогли сборной Казахстана обыграть Южную Корею и выйти в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг.

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