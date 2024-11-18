На одну звезду в Ла Лиге станет меньше? Подробности

Будущее Антуана Гризманна в мадридском "Атлетико" остается неопределенным. Футболисту уже 33 года, а слухи о его уходе не утихают, передают Vesti.kz.

Как пишет El Nacional, пока неясно, что он будет делать по окончании сезона, тогда как его контракт с "матрасниками" рассчитан до июня 2026 года, но поговаривают, что француз уже провел предварительную встречу с руководством клуба, чтобы принять окончательное решение. Не исключено, что они договорились встретиться еще раз и оценить ситуацию в 2025 году. Сам Гризманн пока никак не прокомментировал свой возможный уход.

Гризманн - одна из немногих звезд, оставшихся сегодня в Ла Лиге. Он перешел в "Атлетико" в 2014 году из "Реал Сосьедада" за 30 миллионов евро и с того момента стал одним из ведущих игроков мадридского клуба.

Что касается его предполагаемого ухода, то МЛС рассматривался возможным сценарием для продолжения карьеры. Теперь появился другой вариант - "Фенербахче" попытается убедить игрока переехать в Турцию в конце сезона.

Ближе к лету Гризманн должен окончательно определиться со своим будущим: остаться в "Атлетико" или под конец карьеры поиграть где-нибудь еще.

Стало известно, из-за кого Гризманн ушел из сборной Франции

В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая стоимость французского нападающего оценивается в 25 миллионов евро.