Чемпионат Азии-2024 по боксу перенеcли

Пресс-служба Азиатской конфедерации бокса официально объявила о смене места проведения чемпионата Азии-2024, передают Vesti.kz.

Континентальный турнир должен был пройти с 30 ноября по 11 декабря в Аммане (Иордания). Теперь он в эти же даты состоится в городе Чиангмай (Таиланд).

Такое решение принято по соображениям безопасности.

Женские команды будут представлены в 12 весах: 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 81 кг и +81 кг. Мужские в 13: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92 кг и +92 кг.

Первый в истории чемпионат Азии по боксу состоялся в Бангкоке (Таиланд) в 1963 году, также эта страна принимала турнир в 2015 и 2019 годах.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана также планирует выступить на ЧА.

Ранее Казахстан приняли в новую боксерскую организацию, подробности - здесь.