Артета нацелился на неприкасаемого игрока "Барселоны" и "Арсенал" готов раскошелиться

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета положил глаз на защитника "Барселоны" Жюля Кунде, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, Артета хочет сделать так, чтобы француз задумался о смене обстановки.

В "Арсенале" Кунде не только получит игровое время на своей любимой позиции, но и станет ключевым игроком в команде, которая ставит перед собой высокие цели как в премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Артета, который строит молодой и амбициозный проект, видит во французском футболисте идеальное дополнение к своей обороне.

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С другой стороны, Артета прекрасно осознает, что будет непросто его переманить. Тем более главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик дал понять, что Кунде очень важен для его проекта, и "блауграна" не готова потерять одного из своих столпов обороны в середине сезона.

Однако "Арсенал" не намерен так просто сдаваться. Обладая необходимой финансовой возможностью, "канониры" готовы сделать значительное предложение за игрока, что может поставить "Барселону" в щекотливую ситуацию.

В данный момент Кунде по-прежнему сосредоточен на выступлениях за каталонскую команду, но интерес "Арсенала" - это напоминание о том, что большие клубы Европы следят за игроками, которые выделяются в "Барселоне". С приближением зимнего трансферного окна разговоры о переходе Кунде в "Арсенал" могут только усилиться.

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Кунде выступает за "Барселону" с 2022 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Контракт 26-летнего защитника с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 55 миллионов евро.