Артета нацелился на неприкасаемого игрока "Барселоны" и "Арсенал" готов раскошелиться
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета положил глаз на защитника "Барселоны" Жюля Кунде, передают Vesti.kz.
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета положил глаз на защитника "Барселоны" Жюля Кунде, передают Vesti.kz.
По информации El Nacional, Артета хочет сделать так, чтобы француз задумался о смене обстановки.
В "Арсенале" Кунде не только получит игровое время на своей любимой позиции, но и станет ключевым игроком в команде, которая ставит перед собой высокие цели как в премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Артета, который строит молодой и амбициозный проект, видит во французском футболисте идеальное дополнение к своей обороне.
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С другой стороны, Артета прекрасно осознает, что будет непросто его переманить. Тем более главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик дал понять, что Кунде очень важен для его проекта, и "блауграна" не готова потерять одного из своих столпов обороны в середине сезона.
Однако "Арсенал" не намерен так просто сдаваться. Обладая необходимой финансовой возможностью, "канониры" готовы сделать значительное предложение за игрока, что может поставить "Барселону" в щекотливую ситуацию.
В данный момент Кунде по-прежнему сосредоточен на выступлениях за каталонскую команду, но интерес "Арсенала" - это напоминание о том, что большие клубы Европы следят за игроками, которые выделяются в "Барселоне". С приближением зимнего трансферного окна разговоры о переходе Кунде в "Арсенал" могут только усилиться.
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Кунде выступает за "Барселону" с 2022 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Контракт 26-летнего защитника с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 55 миллионов евро.
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