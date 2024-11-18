"Сливали" Черчесова? Сборную Казахстана разоблачили после разгрома от Норвегии

Телеграм-канал "ЭкСпорт Клипина" высказался о матче сборных Норвегии и Казахстана в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Осло и завершилась разгромным поражением гостей со счетом 0:5.

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"Эрлинг Холанд унизил возглавляемую Станиславом Черчесовым сборную Казахстана. Форвард "Манчестер Сити" оформил хет-трик, который принес норвежцам победу со счетом 5:0. По ходу встречи не покидало ощущение, что команда тупо сливает тренера. Скандинавы смяли соперника, который ни разу не смог попасть в чужой створ. Казахи вылетели в Дивизион С Лиги наций, в шести матчах набрав лишь очко и зафиксировав разницу мячей 0-15", - пишет источник.

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Отметим, что Казахстан финишировал на последнем, четвертом месте. Победителем квартета 3 стала Норвегия (13 очков), которая с первого места напрямую вышла в Лигу А. Австрия (11) заняла вторую строчку и поборется за повышение в стыковых матчах. Словения (8) также отправилась в стыки для сохранения прописки в Лиге В.

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