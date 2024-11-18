Алимханулы объявил себя королем и выбрал нового соперника

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) рассказал о ситуации со следующим соперником, передают Vesti.kz.

"Шираз молчит. Ждем новостей! Кроме того, ведется обширная работа по бою с Адамесом. Все станет известно на следующей неделе. Лара тоже молчит!", - написал Алимханулы на своей странице в Facebook.

Также казахстанец в очередной раз дал понять, что его главной целью являются титулы.

"Ребята, сейчас пришло мое время! Я король среднего веса! Мне плевать на деньги, мне нужны мои титулы!", - написал Алимханулы в твиттере.

Guys, it's my time now! I'm the king of middleweight! I don't care about money I want my titles! pic.twitter.com/2mjtfmo4XH — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 16, 2024

Появилась информация о бое Жанибека Алимханулы за три титула

Напомним, что 18 ноября должны состояться промоутерские торги по бою Алимханулы с обязательным претендентом по линии WBO британцем Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО).

Сообщалось, что Шираз может подраться с другими чемпионами дивизиона - кубинцем Эрисланди Ларой (пояс WBA) и доминканцем Карлосом Адамесом (пояс WBC).

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Свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).