Алимханулы объявил себя королем и выбрал нового соперника

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) рассказал о ситуации со следующим соперником, передают Vesti.kz.

Также казахстанец в очередной раз дал понять, что его главной целью являются титулы.

Guys, it's my time now! I'm the king of middleweight! I don't care about money I want my titles! pic.twitter.com/2mjtfmo4XH