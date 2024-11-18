Адиев ушел на пике, или почему сборной Казахстана не стоит увольнять Черчесова

Российский журналист Александр Троицкий прокомментировал поражение сборной Казахстана в матче шестого тура группового этапа Лиги наций против Норвегии (0:5), сообщают Vesti.kz.

"Страшно, очень страшно... Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое... Вновь было принято решение Черчесовым (или его кураторами) поиграть в атаку. Хотели как лучше, а получилось, как всегда - ни забитых мячей, ни очков. Еще и очередной разгром. Ну а что здесь еще сказать? Касым с Алипом пока до Холанна с Серлотом не доросли. Сейчас нужно забыть Лигу Наций как страшный сон и сосредоточиться на предстоящей квалификации чемпионата мира. Остаюсь при своем мнении, что Черчесова увольнять не стоит", – написал Троицкий в своем телеграм-канале.

Также он прокомментировал результаты сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова и поразился прозорливости Магомеда Адиева.

"Напомню, что Казахстан при Черчесове играл только против соперников высокого уровня. Если бы матчи против Австрии, Норвегии и Словении были разбавлены хотя бы Финляндией, Азербайджаном или Северной Ирландией, то другое дело. К тому же не забываем про героическую ничью с Норвегией. В очередной раз поражаюсь прозорливости Адиева. Он довел сборную до потолка и ушел на пике. Теперь всех новых тренеров сборной будут сравнивать только с Магомедом Мусаевичем. Хотя вряд ли кто-то из тренеров смог бы сохранить Казахстан в Лиге B Лиги Наций", - добавил он.

Казахстан закончил группу на последнем месте (1 очко) с разницей 0:15, а также установил антирекорд в Лиге наций.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом, тогда как Адиев сосредоточился на работе в "Ахмате", который он впоследствии покинул и на данный момент находится без работы.