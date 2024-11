Боксер с 21-0 кинул Алимханулы и выбрал другого чемпиона

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО), похоже, остался без соперника на следующий бой, передают Vesti.kz.

Как информирует в соцсетях американский обозреватель Стив Ким, британский боксер Хамза Шираз (21-0, 17 КО), скорее всего, встретится с чемпионом мира по версии WBC в среднем весе доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО) 22 февраля. Ранее сообщалось, что Шираз намерен провести следующий поединок именно в этот день.

Также отмечалось, что британец в статусе обязательного претендента поднимется в ринг против Алимханулы, но стороны так и не сумели договориться об условиях боя, вследствие чего в WBO назначили промоутерские торги.

"Несет чушь" и "ведет себя как дурак". Как чемпион и фанаты набросились на Алимханулы

Кроме того казахстанец посредством соцсетей заявил, что Шираз хранит молчание относительно очного боя.

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz a done deal for Feb 22nd?!?! #boxing