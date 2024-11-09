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Вчера 22:47
 

Алимханулы сделал заявление на фоне тревожных новостей

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Алимханулы сделал заявление на фоне тревожных новостей ©x.com/qazaqstyle

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) заинтриговал своих фанатов посредством соцсетей, передают Vesti.kz.

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Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) заинтриговал своих фанатов посредством соцсетей, передают Vesti.kz.

"Я тоже жду новостей, как и вы! Подождем. Думаю, будет что-то интересное", - говорится в его сообщении.

Ранее сообщалось, что команде Алимханулы не удалось договориться с британским боксером Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО) об очном поединке, вследствие чего будут назначены промоутерские торги. Они должны состояться 18 ноября. Чья сторона предложит самую большую ставку, та получит право на организацию боя, а сумма победной ставки станет призовым фондом поединка.

Срыв переговоров свидетельствует о том, что бой может не состояться. Все упирается в призовые, подробности - тут.

Между тем Шираз собирается вернуться в ринг 22 февраля. По слухам, его сторона ведет переговоры с чемпионом WBA в среднем весе кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО).

Как бы то ни было, надеемся, что команде Алимханулы удастся добиться боя с Ширазом, все-таки британец более чем достойный оппонент и может сделать поединок конкурентным.  

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