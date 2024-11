Алимханулы сделал заявление на фоне тревожных новостей

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) заинтриговал своих фанатов посредством соцсетей, передают Vesti.kz.

