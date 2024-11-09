Появились тревожные новости о судьбе боя Алимханулы: известны детали

Двух переносов дедлайна оказалось недостаточно для казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) и британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО), чтобы договориться о поединке. Теперь будут назначены промоутерские торги, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Джейка Донована.

Они должны состояться 18 ноября. Чья сторона предложит самую большую ставку, та получит право на организацию боя, а сумма победной ставки станет призовым фондом поединка.

A little something something for the #PurseBidHeads...

Two extensions were not enough for Janibek Alimkhanuly and Hamzah Sheeraz to reach a deal. Their ordered WBO 160 title fight is now headed to a purse bid hearing,

Sheeraz is reportedly due to fight Feb. 22.., vs. SOMEBODY. — Jake Donovan (@JakeNDaBox) November 8, 2024

По информации vRINGe.com , на самом деле срыв переговоров свидетельствует о том, что бой практически наверняка не состоится. Проблема в том, что распределение призовых будет в соотношении 75/25 или 80/20 (в зависимости от места проведения боя) в пользу чемпиона. Шираз на это не пойдет, так как у него выше рыночная стоимость и гонорары.

Также отмечается, что Хамза следующий бой проведет 22 февраля в Саудовской Аравии и в кулуарах говорят, что команда британца якобы ведет переговоры со самым звездным и узнаваемым бойцом дивизиона — чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО).

Последний бой Алимханулы провел 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), когда в девятом раунде нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

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