Появились тревожные новости о судьбе боя Алимханулы: известны детали

Двух переносов дедлайна оказалось недостаточно для казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) и британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО), чтобы договориться о поединке. Теперь будут назначены промоутерские торги, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Джейка Донована.

Они должны состояться 18 ноября. Чья сторона предложит самую большую ставку, та получит право на организацию боя, а сумма победной ставки станет призовым фондом поединка.

Two extensions were not enough for Janibek Alimkhanuly and Hamzah Sheeraz to reach a deal. Their ordered WBO 160 title fight is now headed to a purse bid hearing,

Sheeraz is reportedly due to fight Feb. 22.., vs. SOMEBODY.