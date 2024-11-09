Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 16:56
 

Появились тревожные новости о судьбе боя Алимханулы: известны детали

  Комментарии

Поделиться
Появились тревожные новости о судьбе боя Алимханулы: известны детали ©toprank.com

Двух переносов дедлайна оказалось недостаточно для казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) и британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО), чтобы договориться о поединке. Теперь будут назначены промоутерские торги, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Джейка Донована.

Поделиться

Двух переносов дедлайна оказалось недостаточно для казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) и британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО), чтобы договориться о поединке. Теперь будут назначены промоутерские торги, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Джейка Донована.

Они должны состояться 18 ноября. Чья сторона предложит самую большую ставку, та получит право на организацию боя, а сумма победной ставки станет призовым фондом поединка. 

По информации vRINGe.com, на самом деле срыв переговоров свидетельствует о том, что бой практически наверняка не состоится. Проблема в том, что распределение призовых будет в соотношении 75/25 или 80/20 (в зависимости от места проведения боя) в пользу чемпиона. Шираз на это не пойдет, так как у него выше рыночная стоимость и гонорары.

Также отмечается, что Хамза следующий бой проведет 22 февраля в Саудовской Аравии и в кулуарах говорят, что команда британца якобы ведет переговоры со самым звездным и узнаваемым бойцом дивизиона — чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО).

Последний бой Алимханулы провел 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), когда в девятом раунде нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

"Несет чушь" и "ведет себя как дурак". Как чемпион и фанаты набросились на Алимханулы

Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс WBO

Реклама

Живи спортом!