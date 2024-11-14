Появилась информация о бое Жанибека Алимханулы за три титула

Обозреватель ESPN Сальвадор Родригес поделился информацией относительно потенциальных боев чемпиона мира WBC в среднем весе Карлоса Адамеса (24-1, 18 КО) с обладателем поясов WBO/IBF Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) и обязательным претендентом из Великобритании Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

Ранее появилась информация о том, что Адамес и Шираз пришли к согласию провести бой 22 февраля 2025 года. Позже, это было опровергнуто.

Карлос Адамес говорит, что они продолжают добиваться боя с Жанибеком Алимханулы, и даже его промоутер отправил предложение, но ответа пока не последовало. Что касается Хамзы Шираза, то это пока не подтверждено, так как контракт еще не подписан", - заявил Родригес на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Отметим, что Алимханулы в соцсетях обратился к Адамесу с призывом подраться.

Напомним, последний бой Алимханулы провел 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), когда в девятом раунде нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

Ранее у Алимханулы истек срок переговоров по бою за титулы чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе с Ширазом.