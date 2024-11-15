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Майк Тайсон ударил Джейка Пола на финальной дуэли взглядов

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Майк Тайсон ударил Джейка Пола на финальной дуэли взглядов ©instagram.com/mostvaluablepromotions

Состоялась финальная дуэль взглядов перед боем между легендой бокса 58-летним Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом, сообщают Vesti.kz. Поединок состоится 15 ноября в Арлингтоне, штат Техас.

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Состоялась финальная дуэль взглядов перед боем между легендой бокса 58-летним Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом, сообщают Vesti.kz. Поединок состоится 15 ноября в Арлингтоне, штат Техас.

На взвешивании Тайсон оказался тяжелее Пола, который до этого вообще никогда не выступал в лимите тяжелого веса. Разница составила полкилограмма. 

После взвешивания соперники сошлись в дуэли взглядов и там, Тайсон ударил Пола по лицу.

"Разговоры окончены", - сказал Майк вскоре после этого и удалился.

Пол был явно на взводе: "Он ударил как су*ка! Теперь это личное! Теперь это личное! Он должен умере-е-еть!!!".


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