Майк Тайсон ударил Джейка Пола на финальной дуэли взглядов
Состоялась финальная дуэль взглядов перед боем между легендой бокса 58-летним Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом, сообщают Vesti.kz. Поединок состоится 15 ноября в Арлингтоне, штат Техас.
Состоялась финальная дуэль взглядов перед боем между легендой бокса 58-летним Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом, сообщают Vesti.kz. Поединок состоится 15 ноября в Арлингтоне, штат Техас.
На взвешивании Тайсон оказался тяжелее Пола, который до этого вообще никогда не выступал в лимите тяжелого веса. Разница составила полкилограмма.
После взвешивания соперники сошлись в дуэли взглядов и там, Тайсон ударил Пола по лицу.
"Разговоры окончены", - сказал Майк вскоре после этого и удалился.
Пол был явно на взводе: "Он ударил как су*ка! Теперь это личное! Теперь это личное! Он должен умере-е-еть!!!".
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