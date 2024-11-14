Джейк Пол поставил 40 миллионов долларов на свой бой с Майком Тайсоном

В Далласе прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему поединку между блогером Джейком Полом и легендой бокса Майком Тайсоном, который состоится 15 ноября, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

В ходе мероприятия девять из двенадцати боксеров андеркарда выразили уверенность в победе Тайсона. Этот выбор вызвал яркую реакцию Пола, который тут же предложил им всем пари на исход боя, показав, что готов ответить на их сомнения.

"Мне это нравится. Когда я вижу, как глупые люди говорят глупые предсказания, мне становится их жаль. Так кто хочет на это поставить, а? Кто-нибудь хочет на это поставить? Я пожму руки", - отреагировал Джейк.

Из девяти, кто решил поставить на победу Тайсона вместо Пола, пятеро готовы принять вызов. Австралийский полулегковес Дэн Кулвелл предложил сделать ставку в 20 долларов, а Мелинда Уотпул, соперница Шадасии Грин за вакантный титул WBO, поставила на кон свое кольцо. Индиец Нирадж Гоят и непобежденный Кэррингтон пошли дальше, согласившись на ставки по одному миллиону долларов — Гоят готов поставить свой дом, который он оценил в эту сумму.

Однако наибольшее внимание к ставке проявила ирландская боксерша Кэти Тейлор. Она предложила Полу поставить на бой его гонорар. Пол принял вызов, а это ни много ни мало — 40 миллионов долларов.

Сам Пол добавил, что ставки не останутся на уровне слов: он пообещал отправить всем участникам официальные контракты.