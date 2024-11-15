Убьет или проиграет? Где и когда покажут бой Майка Тайсона с Джейком Полом
Утром 16 ноября по казахстанскому времени в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится поединок между легендарным Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом, сообщают Vesti.kz.
Утром 16 ноября по казахстанскому времени в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится поединок между легендарным Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом, сообщают Vesti.kz.
Прямая трансляция шоу начнется в 06:00 по казахстанскому времени по платной подписке на стриминговой платформе Netflix.
Бой будет рассчитан на восемь раундов по две минуты.
58-летний Тайсон, возобновивший карьеру после долгого перерыва в 2020 году, ранее провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего.
27-летний Джейк Пол летом этого года одержал десятую профессиональную победу, нокаутировав экс-бойца UFC Майка Перри.
По информации источников, близких к ситуации Тайсон получит гарантированный гонорар в размере двадцати миллионов долларов, в то время как его сопернику причитается в два раза большая сумма.
Отметим, что на процедуре взвешивания Тайсон оказался тяжелее Пола, который до этого вообще никогда не выступал в лимите тяжелого веса. Разница составила полкилограмма.
После взвешивания соперники сошлись в дуэли взглядов и там, Тайсон ударил Пола по лицу.
Джейк Пол поставил 40 миллионов долларов на свой бой с Майком Тайсоном
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