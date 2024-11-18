Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 08:20
 

Названы лучший и худший игроки сборной Казахстана в матче с Норвегией

  Комментарии

Поделиться
Названы лучший и худший игроки сборной Казахстана в матче с Норвегией ©КФФ

Определились лучший и худший футболисты сборной Казахстана в матче Лиги наций с Норвегией, передают Vesti.kz.

Поделиться

Определились лучший и худший футболисты сборной Казахстана в матче Лиги наций с Норвегией, передают Vesti.kz.

Встреча шестого тура группового этапа прошла в Осло и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

Так, в составе проигравших самую низкую оценку от сайта Flashscore получил нападающий Абат Аймбетов - 5.2, а самой высокой оценки удостоился вышедший на замену полузащитник Бауыржан Исламхан - 7.0. Лучшим же игроком матча признан автор хет-трика в составе победителей Эрлинг Холанд - 9.1.

Сборная Казахстана установила антирекорд Лиги наций

Норвегия (13 очков) выиграла группу и с первого места напрямую вышла в Лигу А, Австрия (11) со второго места поборется за повышение в стыковых матчах. Словения (8) также сыграет в стыковых матчах, но за сохранение прописки в Лиге В. Казахстан (1) занял последнее, четвертое место в группе 3 и вылетел в Лигу С.

Черчесов назвал причины поражения Казахстана в последнем матче Лиги наций

Холанд Эрлинг Норвегия Сборная РК по футболу Лига наций Футбол Аймбетов Абат Исламхан Бауыржан

Реклама

Живи спортом!