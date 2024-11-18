Названы лучший и худший игроки сборной Казахстана в матче с Норвегией

Определились лучший и худший футболисты сборной Казахстана в матче Лиги наций с Норвегией, передают Vesti.kz.

Встреча шестого тура группового этапа прошла в Осло и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

Так, в составе проигравших самую низкую оценку от сайта Flashscore получил нападающий Абат Аймбетов - 5.2, а самой высокой оценки удостоился вышедший на замену полузащитник Бауыржан Исламхан - 7.0. Лучшим же игроком матча признан автор хет-трика в составе победителей Эрлинг Холанд - 9.1.

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Норвегия (13 очков) выиграла группу и с первого места напрямую вышла в Лигу А, Австрия (11) со второго места поборется за повышение в стыковых матчах. Словения (8) также сыграет в стыковых матчах, но за сохранение прописки в Лиге В. Казахстан (1) занял последнее, четвертое место в группе 3 и вылетел в Лигу С.

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