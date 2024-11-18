Холанд рассмешил журналистов реакцией на разгром Казахстана в Лиге наций

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился впечатлениями после разгромной победы над Казахстаном в рамках 6-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Уллевол" в Осло (Норвегия) и завершилась со счетом 5:0. В этой игре Холанд оформил хет-трик, а сборная Норвегии финишировала первой в группе и вышла в Лигу А напрямую.

- Расскажи нам о своих ощущениях после игры.

- Замечательно. Есть победа в группе. Прекрасный вечер. Так что да, все здорово.

- Что для тебя значит этот вечер?

- Отличный вечер. Вы видели на поле, что это для меня значило.

- Насколько высоко ты оцениваешь этот опыт?

- Мне назвать от одного до десяти? Я не знаю. Пять или шесть, - сказал Холанд, вызвав смех у журналистов, подчеркивает NRK.

Отметим, что Казахстан, возглавляемый российским тренером Станиславом Черчесовым, закончил группу на последнем месте (1 очко) с разницей 0:15.