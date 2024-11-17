Левандовски определился со своим будущим и может повлиять на трансфер Холанда

Польский нападающий Роберт Левандовски сообщил президенту "Барселоны" Жоану Лапорте о своем намерении продолжать носить футболку каталонского клуба еще как минимум один сезон, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, поляк находится в отличной форме и обладает большим запасом энергии, чтобы продолжить карьеру в столице Каталонии, несмотря на то, что в следующем году ему исполнится 37 лет.

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Это заявление не только подтверждает приверженность Левандовски проекту "Барселоны", но и бросает серьезный вызов спортивному планированию главного тренера Ханс-Дитера Флика на летнее трансферное окно. Решение поляка практически закрывает дверь для прихода в команду Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".

Отмечается, что наличие Левандовски делает нецелесообразным иметь в раздевалке двух нападающих с таким большим именем. Более того, поляк является не только ориентиром на поле, но и весьма влиятельной фигурой в команде, что укрепляет его позиции в качестве бесспорного лидера атаки.

Левандовски заверил Лапорту, что он полностью привержен целям команды и чувствует в себе силы продолжать борьбу на самом высоком уровне. Это заставило президента "блауграны" пересмотреть приоритеты на летнее трансферное окно и сосредоточить ресурсы на подписание других футболистов.

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Левандовски находится в "Барселоне" с 2022 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 13 матчей, забил 14 голов и сделал 2 ассиста.